Circuit Zandvoort ondergaat momenteel een flinke verbouwing aan het pitcomplex. Daarmee moet de baan in de duinen straks meer ruimte bieden aan de Formule 1-teams, ook wordt de pitstraat verlengd. Robert van Overdijk blikt op terug op zijn begindagen als algemeen directeur en wijst naar de flinke veranderingen.

Sinds 2021 is de Nederlandse badplaats weer onderdeel van de Formule 1-kalender. Daar moest toch wel veel voor gebeuren. Op de baan werden er een aantal bochten aangepast, maar ook de wegen er omheen moesten een stuk moderner. Tijdens de terugkeer van de koningsklasse werd al snel duidelijk dat de leiding van de sport gecharmeerd was van de Nederlandse opzet, want uiteindelijk moesten veel andere organisatoren het voorbeeld volgen.

'Wat kwam ik hier ook alweer doen?'

De nostalgie droop van het circuit af, maar dat was volgens Van Overdijk dan wel het enige. "De pitstraat stond die dag vol met de mooiste auto’s van Race Planet, maar verder lag het circuit er redelijk triest bij. Zeker voor iemand die geen pure autosportliefhebber was, was het geen fraai plaatje. Mijn zoon keek me vragend aan en dacht op dat moment waarschijnlijk hetzelfde als ik: wat kwam ik hier ook alweer doen?", zo vertelt hij op CircuitZandvoort.nl hij terug op die periode.

Spannend jongensboek

De terugkeer van de Formule 1 heeft het circuit ook een nieuwe impuls gegeven. "Die grauwe zaterdagochtend ligt inmiddels meer dan zes jaar achter me. Het circuit heeft op vele vlakken een transformatie ondergaan, er is 365 dagen per jaar bedrijvigheid op allerlei gebieden, er ligt een schitterend Grade 1-circuit en last but not least hebben we inmiddels drie legendarische F1- races achter de rug. Een reis van zes jaar die je niet vooraf zou kunnen bedenken als scenario voor een spannend jongensboek, toch is het gebeurd. "