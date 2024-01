Uitbreiding pitcomplex Circuit Zandvoort voor Dutch Grand Prix begonnen

Remy Ramjiawan

Vrijdag 12 januari 2024 16:04

Circuit Zandvoort is begonnen aan de uitbreiding van het pitcomplex. Het is de bedoeling dat de pitstraat een stuk langer wordt. Ook worden er extra pitboxen gebouwd en daarmee hoopt de organisatie te voldoen aan de veeleisende kwaliteitsnormen van de FIA.

Sinds 2021 is het circuit in de duinen weer onderdeel van de Formule 1-kalender. Toch had dat wel wat voeten in de aarde. Zo was de populariteit van Max Verstappen het startschot om de koningsklasse weer naar Nederland te halen, maar het circuit moest hier en daar wel op de schop. De Hugenholtzbocht is voor de koningsklasse aangepast, maar vooral de Arie Luyendijkbocht is wezenlijk anders geworden. Toch was er nog altijd commentaar op de krappe pitstraat en de daarbij behorende pitboxen, maar dat moet vanaf 2024 voorbij zijn.

Uitbreiding pitcomplex

Het nieuwe pitgebouw komt aan het einde van de pitstraat, bij het ingaan van de Tarzanbocht. De pitstraat wordt op dat stuk dus verlengd en in het nieuwe pitcomplex komen zes ultramoderne pitboxen, die vooral tijdens de Grand Prix van Nederland worden gebruikt. De rest van het jaar zal het dienen als hospitality lounge waarin maximaal 650 gasten aanwezig kunnen zijn.

'State-of-the-art evenementenlocatie'

Een impressie van de nieuwe situatie is te zien op de website van het circuit. "Met dit ambitieuze project wordt niet alleen voldaan aan de strenge eisen van de FIA voor de Dutch Grand Prix, maar wordt ook de toekomst van Circuit Zandvoort als een veelzijdige, state-of-the-art evenementenlocatie versterkt", zo valt te lezen. De verwachting is dat de verbouwing in april voltooid zal zijn.