Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is het logisch dat iedereen anders met druk omgaat, maar met koptelefoons gooien, dat zou hij nooit doen. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de nodige headsets afgeschreven en Horner stelt dat dit ergens een teken van zwakte is dat het team naar beneden kan halen.

In de Formule 1 gaat het er vaak op het scherp van de snede aan toe. Juist op dat moment is het volgens Horner belangrijk om het hoofd koel te houden, al laten de omstandigheden dat natuurlijk niet altijd toe. Zo kunnen we ons nog wel herinneren hoe het er aan toeging tijdens de eindfinale in Abu Dhabi 2021, waarbij de gemoederen (logischerwijs) enorm hoog opliepen. In de Secrets of Success-podcast gaat Horner in op het mentale spelletje.

'Concurrenten kunnen geen vrienden zijn'

Op de vraag of Wolff ook een vriend van Horner kan zijn, reageert hij: "Ik heb enorm veel respect voor alles wat hij heeft gedaan en bereikt, maar we zijn concurrenten. Ik ben nooit een voorstander geweest van het idee dat je de beste vriend kunt zijn van je concurrent. Ik vind dat oneerlijk." Dat kan volgens Horner ook niet anders, want je moet je concurrent verslaan. "Ik wil dat iedereen in mijn team ziet dat wie we ook tegenkomen, de concurrentie is. Daarvoor zijn we hier, om te strijden."

'Druk dringt door vanaf de top'

Het gaat in de Formule 1 vaak over druk en dan vooral het presteren onder druk. "Elke sport is een mentaal spel en als je ziet dat je tegenstander het verliest en een set koptelefoons kapotgooit, denk je: 'Oké, je voelt de druk' en als hij de druk voelt, voelt iedereen om hem heen de druk, want druk dringt door vanaf de top. "Ik zou nooit een hoofdtelefoon kapot gooien. Iedereen is anders. Innerlijk zou ik me net zo gevoeld hebben en mentaal zou ik die koptelefoons net zo hard kapot hebben gegooid als hij, maar ik zou het gewoon niet fysiek hebben gedaan. Ik denk dat iedereen gewoon anders is."