Doornbos verbaasd over plotseling vertrek Steiner: "Roept veel vragen op"

Remy Ramjiawan

Donderdag 11 januari 2024 17:13 - Laatste update: 17:34

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos legt in een bericht op LinkedIn uit dat hij ook wel enigszins is verbaasd door het plotselinge vertrek van Haas-teambaas Guenther Steiner. Tegelijkertijd is de analist van Ziggo Sport ook van mening dat Ayao Komatsu wellicht voor de broodnodige frisse wind kan gaan zorgen.

Woensdag werd bekend dat de wegen van Haas en Steiner per direct scheiden. Het contract van de markante teambaas werd simpelweg niet verlengd en Komatsu is naar voren geschoven als vervanger. Steiner was al sinds het begin van het Formule 1-project van Haas, in 2014, aanwezig bij de renstal. Toch was het gebrek aan resultaat uiteindelijk datgene wat hem de kop heeft gekost.

Populaire Steiner

In het relaas van de Rotterdammer wordt teruggeblikt op de eigen momenten met Steiner. "Guenther's populariteit was ook duidelijk merkbaar bij het Nederlandse publiek en de kijkers van Ziggo Race Café, waar Guenther wekelijks met ons in FaceTime-interviews deelnam aan de show. Voor mij persoonlijk was het geweldig om met Guenther te werken tijdens mijn tijd in de Formule 1 met Red Bull Racing en op verschillende momenten in de Verenigde Staten tijdens zijn tijd bij NASCAR Red Bull."

Timing roept vragen op

Vooral het moment waarop bekend werd dat Steiner moet vertrekken, springt in het oog bij Doornbos. "Zijn vertrek roept veel vragen op en lijkt plotseling, net voor de pre-season testing. Was het een gebrek aan overtuigende resultaten? Of misschien een meningsverschil met Gene Haas? Antwoorden op die vragen zullen wellicht pas volgende maand in Bahrein worden onthuld." Komatsu krijgt nu de kans om het team voorwaarts te duwen en Doornbos stelt dat dit wellicht wel de frisse wind is, dat het team kon gebruiken. "Deze verschuiving zou een frisse golf van innovatief en technisch denken kunnen inspireren, een cruciaal ingrediënt nu het nieuwe seizoen nadert."