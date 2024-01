Ferrari GT-teambaas verklaart test van Verstappen, lichtpuntje voor Viaplay | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zondag 7 januari 2024 21:40

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het was de laatste dag van de vakantie voor de teams en coureurs. Morgen gaan de werknemers van het Formule 1-circus weer volle bak aan de slag. Ferrari zou al een personeelsverandering hebben doorgevoerd. Ze zouden afscheid hebben genomen van Iñaki Rueda. Max Verstappen testte een Ferrari tijdens de winterstop, maar in dit geval was het een GT3-auto. De teambaas van de Zwitserse formatie van wie de Ferrari is, vertelde over de kwaliteiten van de regerend wereldkampioen. Olav Mol legde ondertussen de gefaalde crashtest van Verstappens team Red Bull Racing uit. Daarnaast is er voor de verandering goed nieuws voor Viaplay, geeft Valtteri Bottas aan dat hij zekerheid wil van Audi en vertelt MP Motorsport over het contact met de Formule 1-teams en een mogelijke intrede in de koningsklasse.

'Ferrari neemt afscheid van voormalig hoofd strategie in reorganisatie'

'Ferrari neemt afscheid van voormalig hoofd strategie in reorganisatie'

Ferrari zou afscheid hebben genomen van Iñaki Rueda, zo wist Corriere dello Sport te melden. De Spanjaard was vanaf 2014 aan de slag gegaan als hoofd strategie van de Scuderia en kreeg daar de rol als sportief directeur bij vanaf 2021. Hij legde zijn werk als hoofd strategie in februari 2023 neer en werd vervangen door Ravin Jain. Rueda maakte namelijk een aantal strategische blunders die Charles Leclerc en Carlos Sainz in het verleden vaak punten heeft gekost of goede posities in de kwalificatie. Dit gebeurde vooral in 2022. Het verlaten van Rueda maakt deel uit van een reorganisatie van Ferrari onder leiding van Frédéric Vasseur die sinds begin vorig jaar de nieuwe teambaas is. Naar verluidt is de relatie tussen Rueda en Ferrari nog wel goed en zou hem een baan aangeboden zijn bij de straatauto-afdeling van de Italiaanse fabrikant.

MP Motorsport over mogelijk intrede F1: "Gesprekken gehad met Haas en Williams"

MP Motorsport over mogelijk intrede F1: "Gesprekken gehad met Haas en Williams"

MP Motorsport is ondertussen een zeer bekende naam in de autosport. Het Nederlandse team boekt ieder jaar weer ontzettend veel successen in de kampioenschappen onder de Formule 1. Henk de Jong vertelde over de koningsklasse en of zijn team daarin zou passen. "Wij zijn echt een opleidingsteam, wel voor de Formule 1-teams. Wij leiden rijders op voor Williams, voor Red Bull, voor Alpine," begon De Jong bij Ziggo Sport. "We zijn wel heel nauw betrokken bij Formule 1-teams, maar Formule 1 is toch weer een hele andere tak van sport. Dan komt er toch een hele andere wereld op je af. En dat is misschien voor ons nog een stap te ver." De teameigenaar heeft wel naar een mogelijke overstap naar de Formule 1 gekeken. "Zeker, zeker. We hebben er heel serieus naar gekeken. We hebben zelfs afgelopen jaar nog contact gehad met Formule 1-teams. Onder andere Haas hebben we gesproken, en Williams hebben we gesproken."

Bottas wil nu al onderhandelen met Audi: "En anders ga ik met andere teams in gesprek"

Bottas wil nu al onderhandelen met Audi: "En anders ga ik met andere teams in gesprek"

Valtteri Bottas wil zo snel mogelijk onderhandelen over een nieuw contract. Hij zal in 2024 uitkomen voor Stake F1 Team, maar daarna loopt zijn huidige contract af. De Fin hoopt al vroeg zekerheid te krijgen over een toekomst bij Audi, wanneer de Duitse motorleverancier haar intrede maakt in de Formule 1 in 2026. "Ik ben nog steeds hongerig om ooit terug op het podium te komen," begon Bottas tegenover Autosport. "Het Audi-project kan de volgende mogelijkheid zijn. Van wat ik begrijp gaan ze vroeg [dit] jaar beslissingen maken voor de komende jaren." Formele gesprekken heeft hij nog niet gehad met Audi. "Ik zal die gesprekken voeren in het eerste kwartaal van het jaar." De 34-jarige uit Nastola maakt duidelijk dat hij niet op Audi zal wachten.

Mol sluit zich aan bij Marko: 'Moet ervoor zorgen dat je eerste crashtest niet haalt'

Mol sluit zich aan bij Marko: 'Moet ervoor zorgen dat je eerste crashtest niet haalt'

De gloednieuwe RB20 van Red Bull Racing is naar verluidt niet door de eerste crashtest zijn gekomen. Al wilde Helmut Marko niet bevestigen of dat nou waar is, de hoofdadviseur van het Formule 1-team maakte wel duidelijk dat het normaal is. F1-commentator Olav Mol legde uit waarom dat zo is. "Op het moment dat je de spullen bouwt die voor [de crashtest] gebruikt moeten worden, zoals de side impact en de impact van de neus, en stel je bouwt dat en je gaat naar die crashtest en hij is meteen goed. Dan ga je toch achter je oren krabben [en denken]: 'Hé, hebben we hem niet te zwaar en te sterk gemaakt?'," zo legt de commentator uit bij Ziggo Sport. "Dus als je de eerste crashtest niet overleeft, dan weet je ieder geval: hij moet ietsje sterker en qua gewicht misschien iets zwaarder, maar dan weet je in ieder geval wat het nulpunt is. Het is te weinig, dus het moet een tandje meer. Dus ik denk alleen maar dat als je de eerste crashtest niet haalt, dat je dat helpt."

Ferrari GT-teambaas over 'briljante' test Verstappen: "Doel was om Vermeulen te ondersteunen"

Ferrari GT-teambaas over 'briljante' test Verstappen: "Doel was om Vermeulen te ondersteunen"

Max Verstappen heeft de droom om zijn eigen raceteam te beginnen, en dan het liefst in de GT-racerij. Hij probeerde zelf al een Ferrari 296 GT3 uit, maar ook een Audi R8 LMS Evo II en een Porsche 911 GT3 R. De teambaas van een GT-renstal die met Ferrari's racet, vertelde over de test die vorige maand plaatsvond. "Het doel van de test met Max was om Thierry [Vermeulen] te ondersteunen en ook onze performance te verbeteren met zijn feedback," legde Emil Frey Racing-teambaas Lorenz Frey-Hilti uit tegenover Motorsport-Total.com. "Hij reed op beide dagen. Op de eerste dag was het zo'n honderd rondjes en ze gingen om de beurt. We probeerden een boel. Het voelt als een eer voor ons dat hij onze services gebruikt als raceteam en dat we in staat zijn met hem te werken op de testdagen. Het is echt briljant."

Lichtpuntje voor Viaplay in week voor belangrijke toekomstbepalende vergadering

Lichtpuntje voor Viaplay in week voor belangrijke toekomstbepalende vergadering

Financieel gezien verkeert Viaplay in zwaar weer. De Scandinavische streamingsdienst die in Nederland de uitzendrechten heeft voor de Formule 1, gaat een zeer belangrijke week tegemoet, want er zit een aandeelhoudersvergadering aan te komen. Toch is er ook een lichtpuntje voor Viaplay. Volgens een onafhankelijk onderzoek van Telecompaper genereerde de OTT-SVOD-markt, de streamingsdiensten zonder tussenkomst van telecomproviders, een totaalomzet van 216 miljoen euro in Q3 2023 (van oktober tot en met december). Netflix is voor 46% verantwoordelijk voor deze omzet, wat twee jaar geleden nog 67% was. Het lichtpuntje voor Viaplay is dat ze netjes op de tweede plek staan. De streamingsdienst neemt hier in Nederland 13% voor haar rekening. Daarmee staan ze boven Disney+, Videoland, HBO Max en Amazon Prime Video. Viaplay wist dus marktaandeel te winnen op oudere aanbieders.