Vincent Bruins

Zondag 7 januari 2024 18:59

De gloednieuwe RB20 van Red Bull Racing is naar verluidt niet door de eerste crashtest zijn gekomen. Al wilde Helmut Marko niet bevestigen of dat nou waar is, de hoofdadviseur van het Formule 1-team maakte wel duidelijk dat het normaal is. F1-commentator Olav Mol legde uit waarom dat zo is.

De RB20 is de Formule 1-bolide van de energydrankfabrikant voor het seizoen van 2024. Het is de opvolger van de RB19 die vorig jaar maar liefst 21 van de 22 Grands Prix won in de handen van Sergio Pérez en Max Verstappen. Negentien daarvan werden door laatstgenoemde gewonnen die dan ook comfortabel zijn derde wereldkampioenschap pakte. Eind december meldde de Italiaanse tak van Motorsport.com dat de RB20 niet door de crashtest zou zijn gekomen. De neus van de auto zou de frontale botsing niet goed hebben verwerkt. Marko reageerde bij F1Insider op de geruchten en zei: "Belachelijk. Als we de eerste crashtest hadden doorstaan, zou er een probleem zijn. Dan hadden we het slecht gedaan." Volgens de Oostenrijker is het normaal om de eerste crashtest niet te doorstaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sargeant duidelijk over F1 en F2: "Gat tussen auto's is te groot"

Achter je oren krabben

Mol sluit zich bij Marko aan en als hij een F1-team had gehad, dan zou hij er ook voor zorgen dat die eerste crashtest niet behaald zou worden: "Op het moment dat je de spullen bouwt die voor [de crashtest] gebruikt moeten worden, zoals de side impact en de impact van de neus, en stel je bouwt dat en je gaat naar die crashtest en hij is meteen goed. Dan ga je toch achter je oren krabben [en denken]: 'Hé, hebben we hem niet te zwaar en te sterk gemaakt?'," zo legt de commentator uit bij Ziggo Sport. "Dus als je de eerste crashtest niet overleeft, dan weet je ieder geval: hij moet ietsje sterker en qua gewicht misschien iets zwaarder, maar dan weet je in ieder geval wat het nulpunt is. Het is te weinig, dus het moet een tandje meer. Dus ik denk alleen maar dat als je de eerste crashtest niet haalt, dat je dat helpt. Er zullen andere teams zijn die daar anders over denken en die zeggen: 'Ja, nee, het moet meteen lukken en meteen dit en meteen dat'. Maar ik denk dat je dan toch altijd in je achterhoofd blijft houden: hebben we het niet te zwaar gemaakt?"