Financieel gezien verkeert Viaplay in zwaar weer. De Scandinavische streamingsdienst die in Nederland de uitzendrechten heeft voor de Formule 1, gaat een zeer belangrijke week tegemoet. Toch is er ook een lichtpuntje voor Viaplay.

De financiële situatie van de streamingsdienst is een publiek geheim, waardoor de speculatie over waar de uitzendrechten van de Formule 1 terecht zouden komen in de nabije toekomst, toenam. Een vertrek uit Nederland is echter niet aan de orde. Men is juist tevreden over de cijfers in Nederland, mede dankzij het uitzenden van de Formule 1. Echter, markten waar Viaplay ondermaats presteert, worden de komende tijd losgekoppeld. De Britse tak komt terug in handen van Premier Sports en ergens in 2025 trekt de dienst zich terug uit Polen en de Baltische Staten. Ook in Canada en de Verenigde Staten zal Viaplay niet meer te zien zijn.

Faillissement voorkomen

Of die cijfers goed genoeg zijn voor Viaplay om hier in Nederland de winter te overleven, is echter nog maar de vraag. Het noodlijdende platform zit toch echt tegen faillissement aan. Om dit te voorkomen zou er zijn gekozen voor een zogeheten claimemissie, zo meldde het NRC. Een claimemissie is een soort verkoop van extra aandelen aan reeds bestaande aandeelhouders tegen een lager tarief. Dit moet ervoor zorgen dat Viaplay extra kapitaal kan genereren en zodoende bijvoorbeeld schuldeisers kan afbetalen. Deze geldinjectie van het Franse mediabedrijf Canal+ en de Tsjechische investeerder PPF, de twee grootste aandeelhouders, moet goedgekeurd worden door de overige aandeelhouders, voordat dit plan doorgang kan vinden. Volgens Totaal TV vindt hier aankomende woensdag een vergadering over plaats.

Lichtpuntje

In aanloop naar die toekomstbepalende aandeelhoudersvergadering is er goed nieuws voor Viaplay. Volgens een onafhankelijk onderzoek van Telecompaper genereerde de OTT-SVOD-markt, de streamingsdiensten zonder tussenkomst van telecomproviders, een totaalomzet van 216 miljoen euro in Q3 2023 (van oktober tot en met december). Netflix is voor 46% verantwoordelijk voor deze omzet, wat twee jaar geleden nog 67% was. Het lichtpuntje voor Viaplay is dat ze netjes op de tweede plek staan. De streamingsdienst neemt hier in Nederland 13% voor haar rekening. Daarmee staan ze boven Disney+, Videoland, HBO Max en Amazon Prime Video. Viaplay wist dus marktaandeel te winnen op oudere aanbieders. Van bovenstaande streamingsdiensten is Viaplay wel de duurste met €15,99 per maand. Daarbij, als de abonnementsprijs hier net zoveel stijgt als in Zweden, dan zullen we in Nederland binnenkort 20 euro per maand kwijt zijn aan Viaplay. Of deze prijsverhoging deel uit maakt van de plannen om de streamingsdienst te redden, blijft nog even de vraag.