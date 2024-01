Brian Van Hinthum

Nyck de Vries kreeg in zijn kortstondige tijd in de Formule 1 natuurlijk de nodige kritieken te verwerken in de (sociale) media. De Nederlander zelf was daar helemaal niet zo mee bezig en hoeft als het aan zichzelf ligt dan ook aan niemand iets te bewijzen.

Het gedroomde Formule 1-avontuur van De Vries kwam na een periode van slechts tien races tot een einde. De coureur uit Sneek wist sinds zijn entree vorig jaar zelden echt indruk te maken op de fans en de directie van Red Bull en eigenlijk hingen er vanaf zijn eerste races al vraagtekens boven het hoofd van de 28-jarige coureur. De druk op De Vries werd alsmaar groter en groter en zijn prestaties werden ook niet beter. Doorgaans moest hij zijn meerdere erkennen in Yuki Tsunoda en het geduld voor Marko en consorten was vroegtijdig opgeraakt.

Social media

Inmiddels zitten we alweer in het volgende jaar en heeft de man uit Friesland nieuwe uitdagingen gevonden in de Formule E en de WEC. Tijd om nog even terug te blikken dus. Hij wordt door De Telegraaf geattendeerd op het feit dat hij op social media vaak behoorlijk negatief behandeld werd. Zelf was en is hij daar niet zo mee bezig: "Dat lijkt mij ook het beste, want daar heb ik totaal geen controle over. Het is heel makkelijk om iemand te bekritiseren vanaf de bank of met de telefoon in je hand", stelt de coureur.

Niks te bewijzen

Volgens de voormalig Formule E-kampioen is dan ook niet van plan om met een te kritisch oog terug te kijken op zijn tijd in de koningsklasse: "Ik vind het ook niet nodig om nu mijn eigen prestaties te gaan beoordelen. Voor mezelf hoef ik aan niemand nog iets te bewijzen. Het is zo gelopen, het is zoals het is, en ik zet mijn carrière voort in andere klasses. Ik doe het uiteindelijk toch ook voor mezelf? Dit is mijn carrière en ik vind autosport het mooiste en leukste wat er is. Het is mijn leven, ik maak er zelf wel een feestje van en vaar mijn eigen koers.”