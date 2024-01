Vincent Bruins

Zondag 7 januari 2024 15:18

Max Verstappen heeft de droom om zijn eigen raceteam te beginnen, en dan het liefst in de GT-racerij. Hij probeerde zelf al een Ferrari 296 GT3 uit, maar ook een Audi R8 LMS Evo II en een Porsche 911 GT3 R. De teambaas van een GT-renstal die met Ferrari's racet, vertelde over de test die vorige maand plaatsvond.

De eerste stappen om een eigen team op te richten, zijn al gezet. Thierry Vermeulen, de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen, was vorig jaar actief in de Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS en de DTM met een door Verstappen.com-gesponsorde Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Vermeulen scoorde samen met Albert Costa drie podiums in de GT World Challenge en had de beste gemiddelde kwalificatie van het gehele competitieve veld. Verstappen testte deze Ferrari, die gloednieuw was ontwikkeld voor het GT-seizoen van 2023, afgelopen december op het circuit dat twee keer de Portugese Grand Prix in de Formule 1 heeft georganiseerd, Autódromo Internacional do Algarve.

Artikel gaat verder onder video

Ondersteuning voor Vermeulen

"Het doel van de test met Max was om Thierry te ondersteunen en ook onze performance te verbeteren met zijn feedback," legde Emil Frey Racing-teambaas Lorenz Frey-Hilti uit tegenover Motorsport-Total.com. "Hij reed op beide dagen. Op de eerste dag was het zo'n honderd rondjes en ze gingen om de beurt. We probeerden een boel. Het voelt als een eer voor ons dat hij onze services gebruikt als raceteam en dat we in staat zijn met hem te werken op de testdagen. Het is echt briljant."

Great to be out on track again, testing with @VerstappenCOM Racing 💪 Good times ☝️ pic.twitter.com/VyXcVx3zfd — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 19, 2023

OOK INTERESSANT: Steiner kiest voor Newey: "Zelfs Verstappen zou in onze auto niet winnen"

Snel in alles met vier wielen

"Het is altijd interessant, wanneer je zo'n bekend persoon in het echt ontmoet," vervolgde de Zwitser over de regerend Formule 1-kampioen. "Je denkt de persoon te kennen, maar wanneer je hem in het echt ontmoet, dan ervaar je een compleet ander persoon. Hij is ongelooflijk down-to-earth en een superaardige kerel. En het is gaaf om te zien hoeveel passie hij heeft voor autosport en wat hij bereikt. Zelfs met een GT3-auto is zijn feedback op een ander niveau vergeleken met alles wat ik tot nu toe heb gezien. Hij is van wereldniveau." Ondanks dat Verstappen nauwelijks ervaring heeft in GT3-auto's, wist hij toch meteen gas te geven in de Ferrari 296 GT3, volgens Frey-Hilti. "Als je zijn onboardbeelden en data bekijkt, de manier waarop hij met de auto omgaat, is heel erg indrukwekkend. Er waren nog andere GT3-auto's [aan het testen] en ik kan zeggen dat hij van een ander niveau is vergeleken met anderen. Er zijn veel goede formulecoureurs die geen opzien baren vanwege hun missende ervaring in een GT3-auto, maar Max is anders. Hij kan snel zijn in alles met vier wielen."