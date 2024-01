Lars Leeftink

Guenther Steiner, teambaas van Haas, zou niet voor Max Verstappen gaan, maar voor iemand anders van Red Bull Racing als hij iemand naar zijn team mocht halen. Steiner zou gaan voor Adrian Newey, de ontwerper van de auto's van Red Bull.

Red Bull is sinds 2005 actief in F1, terwijl Newey sinds 2006 werkt voor Red Bull, nadat hij daarvoor onder meer werkte voor Williams en McLaren. Newey zou vervolgens van 2010 tot en met 2013 vier auto's ontwikkelen waarin Sebastian Vettel kampioen werd en Red Bull bij de constructeurs de titel op kon eisen. Newey is ook verantwoordelijk voor de dominante RB18 en RB19 waarin Verstappen tot nu toe het nieuwe tijdperk in F1 aan het domineren is en de RB20 waarin de Nederlander in 2024 wederom wereldkampioen hoopt te worden..

Steiner kiest voor Newey

In gesprek met The Athletic zegt Steiner dat hij niet voor Verstappen zou gaan, maar voor Newey als hij iemand van Red Bull Racing mocht kiezen om naar zijn team te halen. "Ik zou Adrian Newey kiezen, want ik ben er zeker van dat hij een winnende auto kan bouwen. Zelfs als je Verstappen in onze auto zet, zouden we niet winnen. Ik denk dat Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen races kunnen winnen als we over een Red Bull beschikten."

Steiner blikt terug op tijd bij Red Bull

Steiner weet niet hoe het is om te werken voor het F1-team van Red Bull, maar werkte wel voor Red Bull in NASCAR. 'We presteerden het om veel technologie en engineers aan de sport toe te voegen. Een aantal mensen herkenden dat nadat ik was weggegaan. Je hoeft geen credits te krijgen. Ik denk dat we veel deden wat nu normaal is in de NASCAR." Vervolgens ging Steiner in 2008 weg bij Red Bull. "We waren het niet eens over de toekomst. Ik had een plan, maar daar waren zij het niet mee eens. Daarom zijn we uit elkaar gegaan, zo simpel is het."