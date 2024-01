Vincent Bruins

Zondag 7 januari 2024 12:33

Scuderia Ferrari zou afscheid hebben genomen van Iñaki Rueda. Dat wist Corriere dello Sport als eerste te melden. De topman van het Italiaanse Formule 1-team stond bekend om zijn strategische blunders in de afgelopen jaren.

Rueda raakte in contact met de motorsport als motocross-rijder in de jaren 90 en hij studeerde Mechanical Engineering aan de universiteit van Colorado, waarna hij zich specialiseerde in Vehicle Dynamics, Controls and Systems. Na het behalen van zijn motorsportmaster aan de universiteit van Cranfield, ging hij als Systems Engineer aan de slag bij McLaren, Jordan en Renault. De Spanjaard werd vervolgens hoofd strategie van Lotus in 2011, voordat hij in 2014 overstapte naar Ferrari om daar dezelfde rol aan te nemen. In 2021 werd hij ook nog aangewezen als sportief directeur. Hij legde zijn werk als hoofd strategie in februari 2023 neer en werd vervangen door Ravin Jain.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner legt de druk bij Ferrari: "De verwachtingen zullen torenhoog zijn"

Reorganisatie

Volgens de Italiaanse media heeft Rueda het Ferrari Formule 1-team nu compleet verlaten. Hij maakte een aantal strategische blunders die Charles Leclerc en Carlos Sainz in het verleden vaak punten heeft gekost of goede posities in de kwalificatie. Dit gebeurde vooral in 2022. Het verlaten van Rueda maakt deel uit van een reorganisatie van Ferrari onder leiding van Frédéric Vasseur die sinds begin vorig jaar de nieuwe teambaas. Laurent Mekies, die sinds 2019 verantwoordelijk was voor de Track and Performance-afdeling van Ferrari, is vertrokken richting AlphaTauri om daar de nieuwe teambaas te worden, nadat Franz Tost met pensioen ging. David Sanchez was hoofdengineer Vehicle Concept bij Ferrari, maar is nu aan de slag gegaan bij McLaren als technisch directeur. Naar verluidt is de relatie tussen Rueda en Ferrari nog wel goed en zou hem een baan aangeboden zijn bij de straatauto-afdeling van de Italiaanse fabrikant.