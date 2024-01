Brian Van Hinthum

Zaterdag 6 januari 2024 14:44

Red Bull Racing moest dit jaar één zege afstaan en die overwinning ging naar het team van Ferrari. Christian Horner denkt dat 2024 een belangrijk jaar voor de Italiaanse rivalen wordt en dat de verwachtingen vanuit het thuisland torenhoog gaan zijn.

Het team van Ferrari beleefde onder nieuwbakken teambaas Fred Vasseur in 2023 een seizoen met de nodige ups en downs, al wonnen zij wél als enige team naast Red Bull Racing een race, de Grand Prix van Singapore. Toch was dat natuurlijk slecht een doekje voor het bloeden, want met name in de eerste seizoenshelft ging het niet al te best met de Scuderia, nadat zij het jaar ervoor onder de ontslagen Mattia Binotto wél met enige regelmaat races wonnen. Charles Leclerc was zelfs een tijd lang titelconcurrent voor Max Verstappen.

Moeizaam jaar

In 2023 ging het dus allemaal een stuk moeizamer bij de Maranello-formatie en bleef het dus bij één zege in Singapore. Dit terwijl de rode bolides wél maar liefst zeven keer de snelste auto op de zaterdag in de kwalificatie leverden. Het zorgt - zoals altijd - al snel voor een hoop rumoer in de Italiaanse media, waar de kranten er kort op zitten en smachten naar de eerste Ferrari-wereldtitel sinds 2007, toen Kimi Raikkonen het goud richting het laarsvormige land wist te brengen.

Torenhoge verwachtingen

Horner denkt dat Vasseur en consorten ook in 2024 weer een zwaar jaar tegemoet gaan met veel druk vanuit de Italiaanse pers: "Ferrari is een ander soort team, het is een nationaal team. Daar komt druk bij kijken en de Italiaanse media is steenhard", vertelt hij tegenover Sky Sports. "Elke beweging wordt nauwkeurig bekeken. Er is een enorme verwachting. Fred is een capabele man en een racer en Ferrari is ook nog eens een gigant in de Formule 1. De verwachtingen zullen volgend jaar torenhoog zijn."