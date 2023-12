Vincent Bruins

Zondag 31 december 2023 21:39

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de allerlaatste dag van 2023 en we blikken dan ook vol gas vooruit op 2024. Carlos Sainz hoopt dat Ferrari een inhaalslag heeft kunnen maken op Red Bull Racing tijdens de ontwikkeling van de nieuwe, rode bolide. De auto voelde op de simulator in ieder geval al anders aan. Mika Häkkinen heeft uitgelegd dat hij de kalender van de Formule 1 te lang vindt. Met 24 races zal er een recordaantal Grands Prix plaatsvinden. Red Bull-hoofadviseur Helmut Marko heeft de naam van Liam Lawson laten vallen in een gesprek over de toekomst van zijn coureurs. De FIA heeft uitgelegd waarom het waarschijnlijk niet zal ingrijpen na de zware crashes die door hobbels werden veroorzaakt. Verder denkt Sebastian Vettel terug aan zijn laatste gesprek met Michael Schumacher en legt Christian Horner uit hoe Red Bull zal functioneren, wanneer Adrian Newey ooit zijn potlood neerlegt. Dit was de laatste GPFans Recap van het jaar. We wensen iedereen een gelukkig en gezond 2024!

Artikel gaat verder onder video

Vettel denkt terug aan laatste gesprek met Schumacher: "Vertelde hem dat ik vader werd"

Sebastian Vettel, een goede vriend en bijna een vaderfiguur voor Mick Schumacher tijdens zijn tijd in F1 en daarbuiten, heeft teruggeblikt op zijn laatste gesprek met de vader van Mick: Michael Schumacher. "Het is nog steeds erg moeilijk, niet om het te accepteren, maar om te accepteren dat het niet goed met hem gaat," vertelde de viervoudig wereldkampioen tegenover RTL Deutschland. "Ik wens hem vanzelfsprekend het allerbeste, het speelt nog steeds. Soms denk ik er heel veel aan, soms heel stilletjes." Vettel moet, op het moment dat het over Michael gaat, altijd denken aan zijn laatste gesprek met de F1-legende. De Duitser vertelt. "Ik had hem verteld dat ik vader zou worden, en ik vertelde hem over wat ons [Vettel en zijn vrouw] te wachten stond." Meer lezen? Klik hier!

Horner vindt Red Bull niet volledig afhankelijk van Newey: "Team is aan het evolueren"

Teambaas Christian Horner stelt dat Red Bull Racing niet helemaal afhankelijk is van hoofdontwerper Adrian Newey en dat het team zich aan het evolueren is, zodat het team ook zonder Newey succesvol kan blijven. In gesprek met Motorsport.com zegt Horner dat Newey erg belangrijk is voor Red Bull, maar dat ze niet volledig afhankelijk zijn van de ontwerper. "Adrian is een groot onderdeel van dit team en een groot onderdeel van wat we hebben bereikt. Maar natuurlijk is zijn rol de afgelopen jaren geëvolueerd, en het technische team onder hem, onder leiding van Pierre Waché, doet fantastisch werk en is niet afhankelijk van Adrian. Hij heeft de mogelijkheid om binnen te komen, naar buiten te gaan en aan andere projecten te werken, en ik denk dat dat deel uitmaakt van de evolutie van elk team." Meer lezen? Klik hier!

Sainz voorzichtig hoopvol over 2024: "Ferrari gedraagt zich anders in simulator"

Carlos Sainz gaat met optimisme het nieuwe jaar in. De Spanjaard hoopt dat Ferrari deze winter een inhaalslag maakt op Red Bull Racing door het begrijpen van de zwakke punten van de 2023-auto toe te passen in verbeteringen op de 2024-auto. Vooral de zeer nauwe window van de banden was een probleem voor Ferrari. "Ik denk dat we tot de testdagen moeten wachten," vertelde Sainz, geciteerd door Sports Illustrated, over wanneer er conclusies kunnen worden getrokken over de auto's van 2024. "De auto in de simulator gedraagt zich wel echt anders, dat is een ding dat zeker is. Maar ik denk totdat we 100 kilo [benzine] in de auto doen en er gebruikte banden onder zetten, dat het onmogelijk is om te zien hoe de auto daadwerkelijk met de banden en de pace zal omgaan, en wat voor invloed dat heeft op onze racepace. Dat zullen we pas in Bahrein weten, wanneer we de baan op gaan." Meer lezen? Klik hier!

OOK INTERESSANT: Frijns gaat in op belangrijke rol van Formule E: 'We zien dat ook in F1'

Häkkinen vindt F1-kalender te lang: "Je ziet het aan de gezichten van de mensen"

Er staan voor volgend jaar een recordaantal Grands Prix op de planning: 24 Formule 1-races. Mika Häkkinen vindt de kalender te lang. De tweevoudig wereldkampioen ziet dat dan ook aan de gezichten van de mensen in de paddock. "Het seizoen 2023 was recordbrekend lang," begon de Fin bij Unibet International. "Vergeleken met mijn seizoenen in F1, ik denk dat we maximaal zeventien races hadden. En nu 22 en bij sommige daarvan was ik ook aanwezig. Je kon het zien aan de gezichten van de mensen [in de paddock] hoe zwaar het einde van het seizoen was. Uiteindelijk is 22 races als getal niet echt hoog. Het probleem is dat er constant races achter elkaar zijn [zonder een week pauze]. De transities van A naar B zijn lastig. Je moet steeds opnieuw die racementaliteit en focus vinden." Meer lezen? Klik hier!

FIA over crashes door hobbels en diskwalificatie Hamilton: "Kunnen we niet vermijden"

De FIA denkt niet dat het zal ingrijpen op de zware crashes die werden veroorzaakt door hobbels. Vanwege de huidige technische reglementen zijn de huidige Formule 1-auto's daar erg gevoelig voor. In 2022 keerde het grondeffect terug en dus liggen de bolides laag aan de grond en staat de ophanging erg stijf afgesteld. Ga je dan over een hobbel, dan kan je een ongelukkige crash meemaken als coureur. De downforce kan namelijk in een oogwenk compleet wegvallen. Dat zagen bij Lando Norris tijdens de Grand Prix van Las Vegas evenals bij Carlos Sainz in de training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. "Nou, we moeten er wel voor zorgen dat circuits over het algemeen aspecten vermijden die dat zouden kunnen veroorzaken," legde Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, uit tegenover Autosport. "Het is een dunne lijn tussen of er misschien de mogelijkheid voor het circuit is om sommige aspecten in detail uit te vogelen, en waar de teams wellicht gewoon de auto een beetje moeten verhogen." Meer lezen? Klik hier!

Marko over toekomst Pérez en coureurs AlphaTauri: 'Lawson moet paar races rijden in 2024'

De contracten van Sergio Pérez, Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda lopen allemaal eind 2024 af. Het kan zijn dat we een stoelendans gaan zien in de Formule 1. Dr. Helmut Marko weet meer te vertellen over de toekomst van de coureurs van Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri, waarbij de naam van Liam Lawson valt. De hoofdadviseur legde tegenover oe24 uit dat de fans van Pérez zich tijdens volgend seizoen geen zorgen hoeven te maken: "Momenteel zal hij zijn contract tot eind 2024 vervullen, daarna zien we wel." Voor 2025 zit de Mexicaan echter nog niet veilig. Marko garandeert Lawson namelijk een stoeltje voor dat jaar, of dat nou bij Red Bull of AlphaTauri is of dat hij uitgeleend wordt aan een ander team, maar we gaan de Kiwi misschien zelfs al eerder in actie zien: "Ja, en daarvóór moet hij op zijn minst nog een paar races rijden, zodat we kunnen zien waar zijn potentieel echt ligt," aldus de Red Bull-topman over de activiteiten van 2024 voor de test- en reservecoureur. Het kan dus zijn dat Ricciardo of Tsunoda volgend jaar voor een aantal Grands Prix opzij wordt gezet voor Lawson. Meer lezen? Klik hier!