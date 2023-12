Vincent Bruins

Zondag 31 december 2023 16:39

Er staan voor volgend jaar een recordaantal Grands Prix op de planning: 24 Formule 1-races. Mika Häkkinen vindt de kalender te lang. De tweevoudig wereldkampioen ziet dat dan ook aan de gezichten van de mensen in de paddock.

In 2023 zouden er al 24 Grands Prix worden verreden, maar twee evenementen gingen uiteindelijk niet door. China werd afgelast vanwege de nasleep van de pandemie en Imola stond onder water vanwege enorme regenbuien boven Emilia-Romagna. Deze twee maken in 2024 weer deel uit van de kalender. Het 75e Formule 1-seizoen begint in Bahrein op 2 maart. Na Saoedi-Arabië en Australië zien we Japan als vierde ronde van het kampioenschap. Deze is verplaatst van oktober naar april. Na China, Miami, Emilia-Romagna, Monaco en Canada zitten we in de Europese zomer met Grands Prix in Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België, Nederland en Italië. Azerbeidzjan vinden we nu in september voor Singapore, de Verenigde Staten, Mexico-Stad en São Paulo. Het seizoen wordt afgesloten met een tripleheader van Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Double- en tripleheaders

"Het seizoen 2023 was recordbrekend lang," begint Häkkinen bij Unibet International. "Vergeleken met mijn seizoenen in F1, ik denk dat we maximaal zeventien races hadden. En nu 22 en bij sommige daarvan was ik ook aanwezig. Je kon het zien aan de gezichten van de mensen [in de paddock] hoe zwaar het einde van het seizoen was. Uiteindelijk is 22 races als getal niet echt hoog. Het probleem is dat er constant races achter elkaar zijn [zonder een week pauze]. De transities van A naar B zijn lastig. Je moet steeds opnieuw die racementaliteit en focus vinden. Ik denk dat dat veel velen de grootste uitdaging is - niet per se alleen voor de coureurs, maar ook voor de monteurs en de organisatie."

Pittige onderhandelingen

"Vanaf nu zijn er nog meer races. 24," vervolgde de Fin die met McLaren in 1998 en 1999 de wereldtitels op zijn naam schreef. "Misschien vraagt de wereld erom. De fans vragen erom. Zij willen meer races. De taak van F1 is om daarvoor te zorgen en de kalender op te vullen. Als ik nog in F1 reed en ik zag het aantal races, dan zou ik pittige onderhandelingen hebben met het team over compensaties. En niet alleen dat, maar hoe kan je er verzekerd van zijn dat het uithoudingsvermogen van de mensen op het vereiste niveau blijft. We hebben het hier over een sport met ongelooflijk hoge snelheden. Je wil geen fouten maken."