Red Bull Racing-teambaas Christian Horner stelt dat Red Bull Racing niet helemaal afhankelijk is van ontwerper Adrian Newey en dat het team zich aan het evolueren is, zodat het team ook zonder Newey succesvol kan blijven.

In gesprek met Motorsport.com zegt Horner dat Newey erg belangrijk is voor Red Bull, maar dat ze niet volledig afhankelijk zijn van de ontwerper. "Adrian is een groot onderdeel van dit team en een groot onderdeel van wat we hebben bereikt. Maar natuurlijk is zijn rol de afgelopen jaren geëvolueerd, en het technische team onder hem, onder leiding van Pierre Waché, doet fantastisch werk en is niet afhankelijk van Adrian. Hij heeft de mogelijkheid om binnen te komen, naar buiten te gaan en aan andere projecten te werken, en ik denk dat dat deel uitmaakt van de evolutie van elk team."

Horner vergelijkt Red Bull met Manchester United

Horner is van mening dat de situatie bij Red Bull met Newey een beetje vergelijkbaar is met hoe dit bij Britse voetbalclub Manchester United was toen Eric Cantona vertrok en legendarische trainer Sir Alex Ferguson de touwtjes in handen had. "Ik was altijd een grote fan van Manchester United, niet fan van Man United, maar van Alex Ferguson. Ze hadden Cantona en toen zijn ze gewoon geëvolueerd. Red Bull is een team dat sterker is omdat Adrian bij ons is, maar natuurlijk is de rest van het team ook aan het evolueren."

Aanbiedingen van andere teams

Newey heeft al eerlijk toegegeven dat Ferrari hem op meerdere momenten wilde hebben. Horner zegt zelf ook interesse van andere teams te hebben gehad. "Het is altijd erg vleiend als je een aanbod of interesse van een ander team krijgt, maar mijn hart ligt hier. Ik heb het team opgebouwd, ik heb me hier vanaf het begin in geïnvesteerd, ik voel een verantwoordelijkheid tegenover de mensen en de aandeelhouders en alle partners die we hebben." Toto Wolff, teambaas van Mercedes en concurrent van Horner, heeft 33% van de aandelen van Mercedes. Horner zegt er echter zelf niet over na te denken om dit ook te gaan doen bij Red Bull Racing. "Nee, want Red Bull is altijd 100% eigenaar geweest van het team en het team heeft altijd de enorme steun gehad van de aandeelhouders. Ik heb het team altijd behandeld met de verantwoordelijkheid dat het mijn eigen geld was om ervoor te zorgen dat we het verstandig en verantwoord uitgaven."