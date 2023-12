Vincent Bruins

De contracten van Sergio Pérez, Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda lopen allemaal eind 2024 af. Het kan zijn dat we een stoelendans gaan zien in de Formule 1. Dr. Helmut Marko weet meer te vertellen over de toekomst van de coureurs van Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri, waarbij de naam van Liam Lawson valt.

Pérez is sinds 2021 de teamgenoot van Max Verstappen en heeft sindsdien vijf overwinningen gepakt. De Mexicaan werd afgelopen seizoen tweede in het kampioenschap. Toch krijgt hij een boel kritiek te verduren, omdat hij niet zo oppermachtig wist te zijn als Verstappen met de RB19-bolide. Tsunoda zal volgend jaar beginnen aan zijn vierde seizoen bij het Italiaanse zusterteam van de energydrankfabrikant. Daar zal hij Ricciardo als ploegmaat hebben die in 2023 na de tiende Grand Prix werd opgeroepen, toen Nyck de Vries de laan was uitgestuurd. De Honeybadger moest zijn zitje echter voor vijf races afstaan aan Lawson, vanwege een gebroken middenhandsbeentje. De debuterende Nieuw-Zeelander maakte een enorm goede indruk door Tsunoda in vier van zijn vijf races te verslaan, en hij pakte met P9 in Singapore het beste resultaat wat AlphaTauri tot dan toe had gescoord.

Lawson krijgt misschien al in 2024 zitje

"Er zal nooit meer een seizoen als deze zijn," begon Marko tegenover oe24 over de dominantie van Verstappen. De Nederlander won 19 van de 22 Grands Prix op weg naar zijn derde wereldtitel. "Maar je kan er wel vanuit gaan dat onze coureurs het seizoen van 2024 beter voorbereid ingaan." De hoofdadviseur legt uit dat de fans van Pérez zich tijdens volgend seizoen zich geen zorgen hoeven te maken: "Momenteel zal hij zijn contract tot eind 2024 vervullen, daarna zien we wel." Voor 2025 zit de Mexicaan echter nog niet veilig. Marko garandeert Lawson namelijk een stoeltje voor dat jaar, of dat nou bij Red Bull of AlphaTauri is of dat hij uitgeleend wordt aan een ander team, maar we gaan de Kiwi misschien zelfs al eerder in actie zien: "Ja, en daarvóór moet hij op zijn minst nog een paar races rijden, zodat we kunnen zien waar zijn potentieel echt ligt," aldus de Red Bull-topman over de activiteiten van 2024 voor de test- en reservecoureur. Het kan zijn dat Ricciardo of Tsunoda volgend jaar voor een aantal Grands Prix opzij wordt gezet voor Lawson.