Vincent Bruins

Zondag 31 december 2023 15:02

De FIA denkt niet dat het zal ingrijpen op de zware crashes die werden veroorzaakt door hobbels. Het is een lastig probleem om op te lossen, want de Formule 1-teams willen liever niet de rijhoogte van hun auto's aanpassen.

Vanwege de huidige technische reglementen zijn deze Formule 1-auto's erg gevoelig voor hobbels. In 2022 keerde het grondeffect terug en dus liggen de bolides laag aan de grond en staat de ophanging erg stijf afgesteld. Ga je dan over een hobbel, dan kan je een ongelukkige crash meemaken als coureur. De downforce kan namelijk in een oogwenk compleet wegvallen. Dat zagen bij Lando Norris tijdens de Grand Prix van Las Vegas evenals bij Carlos Sainz in de training voor de Grand Prix van Abu Dhabi.

Artikel gaat verder onder video

Kenmerk van grondeffect

"Nou, we moeten er wel voor zorgen dat circuits over het algemeen aspecten vermijden die dat zouden kunnen veroorzaken," legde Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, uit tegenover Autosport. "Het is een dunne lijn tussen of er misschien de mogelijkheid voor het circuit is om sommige aspecten in detail uit te vogelen, en waar de teams wellicht gewoon de auto een beetje moeten verhogen. Uiteraard zullen we proberen die gebieden van de circuits op te lossen. Liggen de auto's te laag aan de grond? Ja, we zouden liever zien dat ze iets hoger staan afgesteld. Echter, het kenmerk van een auto met grondeffect is dat deze de neiging heeft beter te presteren bij een lage rijhoogte. Dus dat is volgens mij niet iets wat we gemakkelijk kunnen vermijden."

OOK INTERESSANT: FIA ziet Red Bull domineren en geeft probleem budgetplafond toe: 'Is geen perfecte oplossing'

Diskwalificaties

Een té lage rijhoogte zorgden voor de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Niet alle auto's werden gecheckt en dat is normaal, maar wellicht komt daar in 2026 verandering in. Om deze technische checks sneller te laten verlopen, heeft de FIA een standaard bodemplank en skid blocks voorgesteld, maar de teams hebben dat liever niet. Voor de nieuwe technische reglementen van 2026 zal hier opnieuw over gediscussieerd worden. Tombazis vervolgde: "Soms willen we dingen doen, maar we moeten nog steeds door governance gaan en de teams moeten er ook voor stemmen. Genoeg steun hebben we echter niet," aldus de Griekse aerodynamicus.