Vincent Bruins

Zondag 31 december 2023 11:42

Carlos Sainz gaat met optimisme het nieuwe jaar in. De Spanjaard hoopt dat Ferrari deze winter een inhaalslag maakt op Red Bull Racing door het begrijpen van de zwakke punten van de 2023-auto toe te passen in verbeteringen op de 2024-auto. Vooral de zeer nauwe window van de banden was een probleem voor Ferrari.

Sainz en diens teamgenoot Charles Leclerc maakten een lastige eerste helft van het seizoen mee in 2023. Leclerc had hier en daar wat pech. De Monegask sleepte wel twee pole positions binnen, maar deze kon hij niet omzetten in overwinningen. Een sterkere slotfase met nog eens drie pole positions en drie podiums in de laatste vijf Grands Prix bezorgde Leclerc uiteindelijk toch nog de vijfde plek in het kampioenschap. Sainz kwam überhaupt niet op het podium terecht tot de Italiaanse Grand Prix, maar scoorde wel constant goede punten. Daar kwam vervolgens nog de zege in Singapore bovenop. De Spanjaard was de enige die de Red Bulls een keer wist te verslaan afgelopen seizoen. Ferrari stond in de tweede helft van 2023 twee keer vaker op het podium dan in de eerste helft en het gat naar de Red Bull van Verstappen werd dan ook kleiner. Ze werden uiteindelijk derde bij de constructeurs, drie punten achter Mercedes. Het gat naar de Zilverpijlen was 56 punten voor de zomerstop. De Italiaanse formatie hoopt niet alleen Mercedes, maar ook Red Bull te verslaan in 2024.

Wachten tot testdagen in Bahrein

"Ik denk dat we tot de testdagen moeten wachten," vertelde Sainz, geciteerd door Sports Illustrated, over wanneer er conclusies kunnen worden getrokken over de auto's van 2024. "De auto in de simulator gedraagt zich wel echt anders, dat is een ding dat zeker is. Maar ik denk totdat we 100 kilo [benzine] in de auto doen en er gebruikte banden onder zetten, dat het onmogelijk is om te zien hoe de auto daadwerkelijk met de banden en de pace zal omgaan, en wat voor invloed dat heeft op onze racepace. Dat zullen we pas in Bahrein weten, wanneer we de baan op gaan. Ondertussen kunnen we ons gewoon focussen op het toevoegen van performance aan de auto in de windtunnel en proberen het te verbeteren."

Ongelooflijke schommelingen

Ferrari begon tijdens het afgelopen seizoen de zwakke punten van de SF-23 te begrijpen en door daar rekening mee te houden, kon het team wat meer snelheid vinden. "We begrepen het en nu moeten we het op de baan doen en proberen ieder weekend te maximaliseren. Ik denk dat we daar veel beter werk van maken," vervolgde de 29-jarige uit Madrid. "Het is bijna ongelooflijk dat dit soort schommelingen qua prestaties kunnen gebeuren. Maar dat is de Formule 1 tegenwoordig. Nu moeten we ons concentreren op ervoor zorgen dat we begrijpen waarom de auto hier weer sterk is en waarom zo zwak op andere type circuits of bochten."