Lars Leeftink

Zaterdag 23 december 2023 19:21

Adrian Newey, al jaren de ontwerper van de auto's van Red Bull Racing en de bedenker van de kampioensauto's van Sebastian Vettel en Max Verstappen, sluit niet uit dat hij ooit de overstap gaat maken naar Ferrari. De Brit spreekt lovend over het Italiaanse merk en was al een paar keer dicht bij een overstap.

In de podcast Formula For Succes bespreekt Newey zijn connectie met Ferrari, die al meerdere keren in de geruchten langs is gekomen sinds zijn succes bij Red Bull. Toch gaat zijn historie met het Italiaanse merk al terug tot voor zijn tijd bij het team van Verstappen. "Ferrari is een magisch merk. Iedereen in de motorsport is daar door gefascineerd en zijn geneigd om naar ze toe te gaan als de kans zich aandient. Ik ben drie keer dicht bij een overstap geweest."

Het merk Ferrari

Newey stelt dat iedereen zich aangetrokken voelt tot Ferrari, het meest historische merk van de koningsklasse en wellicht wel in de hele autowereld. "Het is een fantastisch merk en heeft die mystiek om zich heen. Het voelt een beetje als het Italiaanse voetbalteam. De tegens zijn dat als je niet goed werk levert, je helemaal afgemaakt wordt. Als je dat wel doet, dan ben je een nationale held. Dat brengt een bepaalde druk met zich mee."

Newey sluit overstap niet uit

Newey zit al een tijdje bij Red Bull, maar werkte daarvoor ook voor andere teams en bedrijven. Newey heeft nooit ergens problemen gehad. "Bij alle teams heb ik het heel goed gehad, zo ook nu bij Red Bull. Ik ben hier al zo ongeveer vanaf het de start en ben een essentieel onderdeel geweest van het ontwikkelen van de engineering. Het is dus een team waar ik me enorm op mijn gemak voel. Om nu over te stappen is net als uit je eigen familie stappen, zo voelt het ondertussen." Tot slot besluit Newey door te zeggen dat hij een overstap naar Ferrari niet uit zal sluiten. "Zeg nooit nooit."