Ferrari onthult lanceerdatum auto 2024, Kelly Piquet viert verjaardag met Verstappen | GPFans Recap

Zondag 17 december 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dit weekend vierde Kelly Piquet haar verjaardag op grootse wijze. Max Verstappen hielp Kelly's dochtertje Penelope met het uitblazen van de kaars. Ferrari organiseerde een kerstlunch waar Frédéric Vasseur de lanceerdatum van de auto van 2024 bekendmaakte. De Italiaanse formatie is daarmee het eerste team om dat te doen. De teambaas werd daar ook nog gevraagd of de kans bestaat dat Verstappen ooit voor Ferrari zal uitkomen. Verstappen is zelf al bezig met nadenken over 2026, omdat hij zich zorgen maakt over de nieuwe technische reglementen. Verder heeft Fernando Alonso zijn zorgen uitgesproken over de volle Formule 1-kalender en laat Alexander Albon weten dat hij zich helemaal in zijn nopjes voelt sinds hij Red Bull heeft verruild voor Williams.

Verstappen verwacht weinig medewerking van concurrenten: "Sport is zo politiek"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft meerdere malen zijn zorgen uitgesproken over het komende reglement dat in 2026 van kracht moet worden. Toch verwacht hij dat de concurrenten niet zullen meebewegen en dat heeft in zijn ogen te maken met de politieke spelletjes binnen de sport. Red Bull-teambaas Christian Horner is het eens met zijn coureur. Zo stelde de teambaas het vooruitzicht vast van gevreesde 'Frankenstein-auto's'. Daarmee doelde de teambaas op logge wagens, waarvan het vermogen ook nog eens tekort zou schieten. Als voorbeeld wordt er gewezen naar de simulatie waarin Verstappen erachter kwam dat met de nieuwe motoren er moet worden teruggeschakeld op het rechte stuk in Monza. Het was voor de Limburger dan ook het startschot om het probleem aan te kaarten, maar weinig andere teams lijken voor een aanpassing van het reglement te zijn. Meer lezen? Klik hier!

Vasseur over toekomstige coureurs voor Ferrari: 'Verstappen? Zeg nooit nooit'

Ferrari organiseerde dit weekend een kerstlunch waar ook een aantal leden van de media bij mocht zijn. Teambaas Frédéric Vasseur kon bekendmaken dat de Formule 1-bolide van 2024 zal worden onthuld op 13 februari. Daarnaast ging hij in op mogelijke toekomstige coureurs voor de Italiaanse formatie waarbij ook de naam van Max Verstappen viel. Op de vraag van de Italiaanse tak van Motorsport.com of we de drievoudig wereldkampioen ooit in het rood kunnen gaan zien, reageerde Vasseur: "Ik denk dat als je dezelfde vraag stelt aan alle tien teambazen op de grid, dan zouden ze allemaal antwoorden dat ze blij zouden zijn om hem in het team te hebben. Max heeft een contract tot 2026 [2028] bij Red Bull, en wij moeten ons op onszelf focussen om geen energie te verliezen en om aan onze eigen dingen te werken, en nadenken over wie bij ons in het team zit. Dus, momenteel is het niet iets waar we over discussiëren, maar ik zou ook zeggen: zeg nooit nooit." Meer lezen? Klik hier!

Alonso duidelijk over volle F1-kalender: 'Zou eerder stoppen vanwege tripleheaders'

Fernando Alonso maakte dit jaar zijn beste seizoen in de Formule 1 mee in de hybrideperiode. Toch blijft hij met pensioen gaan nog als een mogelijkheid zien. Dat zou dan niet aan zijn motivatie liggen of zijn prestaties, maar eerder aan de volle kalender. "Ik heb al vaak gezegd, ook voor 2018, dat de dag dat ik zal stoppen met racen, zal niet zijn omdat ik niet gemotiveerd zou zijn om te racen of langzaam zou zijn," vertelde de 42-jarige Spanjaard tegenover Autosport. "Als ik op een dag voel dat ik langzaam ben, dan denk ik dat dat wel duidelijk is en ik zou dan niet blij zijn met mijn presteren, en ik zal de eerste zijn om mijn hand op te steken en te zeggen: 'Het is tijd'. Maar ik denk niet dat die tijd zal komen. Eerlijk gezegd, het kan zijn dat ik op een dag het gevoel heb dat het tijd is vanwege de kalender en het veeleisende schema - er zijn namelijk meer dingen in het leven." Meer lezen? Klik hier!

Albon sinds verlaten Red Bull niet meer gespannen: 'Ben nu bij team met een hart'

Alexander Albon heeft het gevoel dat hij meer vrijheid heeft en niet meer gespannen is sinds hij Red Bull Racing heeft ingeruild voor het Formule 1-team van Williams. Hij is nu blij met het team dat hij om zich heen heeft, de kennis die hij krijgt en hoe hij zich voelt in de auto. "Het komt er uiteindelijk op neer dat ik nu een heel goed team om me heen heb. Het team is nu een team met een hart, en ze beschermen wat belangrijk is voor mij in hart en nieren. Het andere is puur de ongelooflijke hoeveelheid kennis die je krijgt. Het klinkt gek of arrogant om dit te zeggen, maar ik denk dat ik tot op zekere hoogte een auto zelf zou kunnen ontwikkelen. En het laatste, wat zeker het grootste ding is, is ik ben niet meer gespannen." Meer lezen? Klik hier!

Ferrari kondigt als eerste team lanceerdatum aan voor auto van 2024

Ferrari heeft als allereerste team de lanceerdatum aangekondigd voor haar nieuwe bolide. Het doek wordt 13 februari van de Formule 1-auto, waarvan de naam nog onbekend is, afgetrokken. Daarna zal er een shakedown worden gehouden op Fiorano, het privécircuit van Ferrari. De verwachting is dat Charles Leclerc en Carlos Sainz allebei even in actie komen. Deze shakedown zal ook meteen een van de twee filmdagen zijn voor de formatie uit Maranello. Dat geeft Ferrari de kans om bijvoorbeeld mooie beelden te maken voor social media. De FIA heeft voor het seizoen van 2024 veranderd dat er niet 100, maar in totaal 200 kilometer mag worden gereden op filmdagen. 13 februari is een dagje eerder dan de lancering van de SF-23 van afgelopen seizoen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen helpt Penelope kaarsje uit te blazen op verjaardag Kelly Piquet

Max Verstappen kennen we voornamelijk als de drievoudig en regerend wereldkampioen in de Formule 1, maar in zijn privéleven heeft hij een relatie met Kelly Piquet. De Braziliaanse heeft een dochtertje uit een vorige relatie en met zijn drietjes bliezen ze de kaars uit op de verjaardag van Piquet. Ze werd 7 december al 35, maar gisteravond pas werd het groots gevierd. Verstappen hielp Penelope met het uitblazen van het kaarsje op de verjaardagstaart van Piquet, zo is te zien op een Instagrampost van een vriendin van Piquet. Meer lezen? Klik hier!