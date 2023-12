Vincent Bruins

Zondag 17 december 2023 16:37

Alexander Albon heeft het gevoel dat hij meer vrijheid heeft en niet meer gespannen is sinds hij Red Bull Racing heeft ingeruild voor het Formule 1-team van Williams. Hij is nu blij met het team dat hij om zich heen heeft, de kennis die hij krijgt en hoe hij zich voelt in de auto.

Albon kwam de tweede helft van 2019 en heel 2020 uit voor de energydrankfabrikant als teamgenoot van Max Verstappen. De inmiddels drievoudig wereldkampioen heeft een unieke rijstijl. Hij houdt van een auto die ontzettend scherp en direct stuurt tot op het punt dat toenmalig ploegmaat Albon heel gespannen achter het stuur zat, aangezien zijn rijstijl wat kalmer is. Hij had het vertrouwen niet in de Red Bull, maar sinds hij bij Williams zit, voelt Albon zich helemaal in zijn nopjes.

Team met een hart

Op de vraag bij de High Performance-podcast of hij nu racet met datgeen wat voor hem niet beschikbaar was bij Red Bull, die vrijheid, antwoordde Albon duidelijk: "Ja. Het komt er uiteindelijk op neer dat ik nu een heel goed team om me heen heb. Het team is nu een team met een hart, en ze beschermen wat belangrijk is voor mij in hart en nieren. Het andere is puur de ongelooflijke hoeveelheid kennis die je krijgt. Het klinkt gek of arrogant om dit te zeggen, maar ik denk dat ik tot op zekere hoogte een auto zelf zou kunnen ontwikkelen. Ik zou niet alles juist doen en zeker controleren of er benzine in de auto zit."

Niet meer gespannen

"En het laatste, wat zeker het grootste ding is, is ik ben niet meer gespannen," vervolgde de in Londen-geboren Thai. "Ik ben één met de auto. Je moet je verbonden voelen, maar het moet niet geforceerd zijn. Het is lastig om voor te stellen, maar een auto kan hetzelfde voelen als lopen voor een coureur. Je kan een auto besturen zonder er ook maar enige gedachte over te hebben, je weet het gewoon. Je weet hoe de auto hoort te voelen bij het ingaan van een bocht, voordat je instuurt. En ik heb dat gevoel."