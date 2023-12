Vincent Bruins

Vrijdag 15 december 2023 12:13 - Laatste update: 12:57

Alexander Albon komt tegenwoordig uit voor Williams waar hij het team in 2023 hielp aan de zevende plek in het constructeurskampioenschap. De in Londen-geboren Thai begon zijn Formule 1-carrière echter bij Red Bull-zusterteam Scuderia Toro Rosso. Albon blikt in de High Performance-podcast terug op de onderhandelingen met Helmut Marko.

Na een aantal kleurloze seizoenen in de Formule Renault en Formule 3 kwam Albon in 2016 in de GP3 Series terecht. Hij werd verslagen door ART Grand Prix-teamgenoot Charles Leclerc, maar werd toch indrukwekkend tweede in zijn debuutseizoen. Hij maakte de stap naar de FIA Formule 2 en na een matig seizoen met ART Grand Prix, kwam hij in zijn tweede jaar veel beter uit de voeten bij DAMS. Hij won vier races op weg naar de derde plek in de eindstand. Albon dacht echter zijn droom om in de Formule 1 te racen aan zich voorbij te zien gaan. Halverwege 2018 belde hij Marko op, wanhopig voor een zitje, maar volgens de Red Bull-hoofdadviseur zat Toro Rosso al vol. Albon had verder niet echt connecties met teams uit de koningsklasse en er waren geen andere zitjes meer over voor 2019. Albon tekende een contract om met Nissan e.Dams aan de slag te gaan in de Formule E, voordat hij in Abu Dhabi alsnog door Marko werd opgeroepen.

Hoog getal gegeven

"Ik werd benaderd om in de Formule E aan de slag te gaan en ik dacht: 'Fantastisch, dat is geweldig'," zo begon Albon. "Ik belde Helmut Marko, voordat ik het contract tekende, gewoon om te zeggen: 'Is er nog een kans dat er nog een stoeltje vrijkomt in F1, voordat ik dit Formule E-contract teken?'" Helaas voor hem was dat niet het geval, maar Albon kreeg in het laatste Grand Prix-weekend van 2018, waar ook de seizoensfinale van de Formule 2 werd gehouden, toch nog een kans. "[Marko] stuurde zijn persoonlijke assistent naar mij en die zei: 'Zou je eventjes naar Helmuts kantoor op het circuit kunnen komen?', en we hadden een gesprek over de simulator." Albon werkte toentertijd in de simulator van Red Bull-rivaal Mercedes. "Hij wilde weten hoeveel ik betaald werd door Mercedes. Ik gaf hem een hoog getal en hij vroeg: 'Oké, mag ik dat dan zien?'", legde Albon lachend uit over de leugen tegen Marko. "Ik deed in die tijd alles zelf, want ik had ook geen reden om een manager te hebben. Ik kon het [financieel gezien] nog maar net bij elkaar schrapen [om in F2 te rijden]. Ik bekeek het op dat moment van race op race."

Albon kreeg uiteindelijk dan toch het zitje bij Toro Rosso en werd na een half seizoen al gepromoveerd naar Red Bull Racing. Daar moest hij na 2020 plaatsmaken voor Sergio Pérez. Na een jaar als test- en reservecoureur bij de energydrankfabrikant vertrok hij richting Williams.