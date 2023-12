Lars Leeftink

Woensdag 6 december 2023 08:51

Alex Albon heeft onthuld dat Fernando Alonso hem verraste toen hij de Williams-coureur om een paar van zijn pas uitgebrachte schoenen vroeg tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore.

De lancering van 'Alex Albon Athletics' eerder dit jaar zorgde ervoor dat fans van de 27-jarige coureur de kans kregen om wat merchandise van hun favoriete coureur konden kopen. Na vier jaar in de sport te hebben gereden zonder zijn eigen label, heeft Albon dit probleem nu aangepakt met de lancering van zijn eigen collectie. Wie een product wil bemachtigen, zal echter een tijdje moeten wachten, aangezien het assortiment momenteel uitverkocht is. Je denkt daarom misschien dat wanhopige klanten verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan beschikbaarheid, maar het blijkt dat de fans van Albon niet volledig verantwoordelijk zijn. Tweevoudig wereldkampioen Alonso is een bewonderaar van de nieuwe merchandise van Albon, zozeer zelfs dat hij zelfs vroeg of hij er een paar voor zichzelf mocht hebben.

Albon over Alonso

"Ik vond dit best cool", zei Albon in een video die Williams op sociale media deelde. "Ik heb Fernando zover gekregen om de schoenen aan te doen. Destijds dacht ik: 'Ik ga de schoenen niet aan coureurs geven, dat is gewoon raar. Ik doe het alleen als ze erom vragen. En we liepen terug van de briefing [in Singapore] en hij zei: 'Ik wil een paar!' En ik dacht: 'Ja, natuurlijk kan dat!' Ik dacht niet dat hij het meende, maar dat deed hij wel. Dus ik rende letterlijk naar de horeca, kocht een paar schoenen voor hem [en] hij kwam binnen en deed ze meteen aan. Hij ging zondag met mijn schoenen naar de parade. Hij promootte ze, hij plaatste ze op Instagram. Echt een fantastische kerel."