Vincent Bruins

Zondag 17 december 2023 12:28

Ferrari organiseerde dit weekend een kerstlunch waar ook een aantal leden van de media bij mocht zijn. Teambaas Frédéric Vasseur kon bekendmaken dat de Formule 1-bolide van 2024 zal worden onthuld op 13 februari. Daarnaast ging hij in op mogelijke toekomstige coureurs voor de Italiaanse formatie waarbij ook de naam van Max Verstappen viel.

Charles Leclerc en Carlos Sainz komen momenteel uit voor Ferrari. Ze maakten een lastige eerste helft van het seizoen mee in 2023. Leclerc had hier en daar wat pech. De Monegask sleepte wel twee pole positions binnen, maar deze kon hij niet omzetten in overwinningen. Een sterkere slotfase met nog eens drie pole positions en drie podiums in de laatste vijf Grands Prix bezorgde Leclerc uiteindelijk toch nog de vijfde plek in het kampioenschap. Sainz kwam überhaupt niet op het podium terecht tot de Italiaanse Grand Prix, maar scoorde wel constant goede punten. Daar kwam nog de zege in Singapore bovenop. De Spanjaard kon zijn teamgenoot in de slotfase van het jaar echter niet bijbenen en zou terugvallen naar de zevende positie in de eindstand. Ferrari werd derde bij de constructeurs op drie punten achterstand van Mercedes.

Verstappen en Hamilton?

De contracten van beide coureurs lopen af aan het eind van 2024, maar volgens de Italiaanse media zou Leclerc al een verlenging voor tot en met 2029 hebben getekend. De verwachting is ook dat Sainz bij het team uit Maranello blijft. Toch laat Vasseur de naam van niet alleen Verstappen, maar ook Lewis Hamilton vallen. Op de vraag van de Italiaanse tak van Motorsport.com of we de drievoudig wereldkampioen ooit in het rood kunnen gaan zien, reageerde Vasseur: "Ik denk dat als je dezelfde vraag stelt aan alle tien teambazen op de grid, dan zouden ze allemaal antwoorden dat ze blij zouden zijn om hem in het team te hebben. Max heeft een contract tot 2026 [2028] bij Red Bull, en wij moeten ons op onszelf focussen om geen energie te verliezen en om aan onze eigen dingen te werken, en nadenken over wie bij ons in het team zit."

"Dus, momenteel is het niet iets waar we over discussiëren, maar ik zou ook zeggen: zeg nooit nooit," vervolgde de Fransman. Hij ging ook in op gesprekken met Hamilton: "Ik praat al twintig jaar lang elke week van elke maand met Lewis, maar ik heb ook contact met de helft van de grid, omdat het coureurs zijn die in het verleden voor me hebben geracet. In Bakoe hebben we een beetje gekletst en iedereen begon het er van daaruit over te hebben, maar als ik contracten zou opstellen voor iedereen die in het verleden voor mij heeft geracet, dan zou mij dat een fortuin kosten." Hamilton won in 2006 het GP2-kampioenschap met ART Grand Prix waarvan Vasseur de medeoprichter was.