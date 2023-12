Remy Ramjiawan

Zaterdag 16 december 2023 17:59

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner hoeven niet bang te zijn dat het Oostenrijkse team verzadigd raakt door al het succes. De Brit wijst naar alle overwinningen en moet bij PlanetF1 toegeven dat het toch wel erg verslavend werkt.

Het Oostenrijkse team is sinds 2022 dé renstal geworden om te verslaan. Met een oppermachtige RB18 wist het team de titels vorig jaar al naar zich toe te trekken en Max Verstappen deed daar afgelopen seizoen nog een schepje bovenop. De Limburger wist 19 van de 21 zeges van het team bij te schrijven, waardoor het met grote overmacht het constructeurskampioenschap wist te pakken.

Winnen werkt verslavend

Op de vraag wat het team nu precies motiveert, legt Horner uit: "Ik denk dat het de angst is om te falen." De teambaas wijst naar de dominantie van Mercedes, waarin Red Bull vooral te maken had met een power unit die niet kon meekomen. "Als je eenmaal hebt ervaren hoe het is om te winnen, wordt het verslavend. Als je een periode hebt meegemaakt, zoals we zeven jaar lang hebben gedaan, waarin we om redenen buiten onze macht niet in staat waren om consistent te winnen – hoewel we elk jaar wel één of twee Grands Prix wonnen – je moet elke goede dag in deze branche koesteren, want je weet nooit hoe lang het zal duren."

Succes is tijdelijk

Het credo is dan ook duidelijk voor Horner: "Ik denk dat je elk succes moet omarmen en vieren, omdat je niet weet wat de toekomst brengt." Het nieuwe reglement gaat in 2026 van start en de verwachting is dat de teams ook komend jaar weer iets dichter bij elkaar zullen komen. "We hebben stabiele reglementen. En dus bereik je natuurlijk de top van de curve, waar de winst die je boekt steeds kleiner wordt. Ik denk dat het evolutie is, en geen revolutie. We zijn nu bezig met afnemende rendementen. Maar er zijn nog twee jaar van deze regelgeving. Het is onvermijdelijk dat de teams dichter in de buurt zullen komen."