Remy Ramjiawan

Zaterdag 16 december 2023 15:49

Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz is van mening dat de sprintraces misschien wel iets te veel weggeven van de hoofdrace op zondag. Daarmee sluit de Spanjaard zich aan bij Max Verstappen, die eerder al kritisch was op de verkorte races.

Vanaf volgend seizoen staan er wederom zes sprintraces op het programma. Vanaf de introductie van de verkorte wedstrijden, staat het format al onder een vergrootglas. Er is al een aantal keren gesleuteld aan de opzet van een sprintweekend en ook volgend jaar komt daar verandering in. Zo zal er nog steeds één vrije training op vrijdag worden verreden, die gevolgd wordt door de Sprint Shootout. Op zaterdag wordt dan de sprintrace verreden en later die dag staat de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag op het programma.

'Sprintraces helpt niet voor spektakel op zondag'

Op de vraag bij MotorsportWeek of hij zes sprintraces genoeg vindt, legt Sainz uit: "Ik denk dat op dit moment zes races genoeg is. Ik ben het ermee eens dat zaterdag te veel weggeeft voor wat er op zondag gaat gebeuren. Het is eigenlijk de eerste stint van de race op zondag die je op tv ziet en dit helpt, denk ik, het spektakel voor de hoofdrace niet." Toch heeft hij wel hoop voor de sprintraces, zodra het juiste format is gevonden. "Gezien het feit dat het Sprintformat een beetje een experiment is dat momenteel plaatsvindt in de Formule 1, zou ik openstaan voor blijvend experimenteren om te zien welk format het beste is. Voor mij voelt degene die we nu hebben, alleen op zaterdag, niet helemaal juist voor wat er dan op zondag komt."

Blijven experimenteren

Wat betreft Sainz gaat de Formule 1 volgend seizoen helemaal los met de experimenten, om te bepalen wat nu het juiste voor de sport is. "Dus je komt op het punt dat je beter iets anders kunt proberen op zaterdag. Is dat omgekeerde startvolgordes? Is dat kwalificatie met één ronde? Ik weet het ook niet precies, maar dit is in ieder geval niet goed", aldus Sainz.