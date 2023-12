Remy Ramjiawan

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner was het reduceren van het gewicht van de RB18 de sleutel van het succes van de RB19. Het Oostenrijkse team was in 2023 onder leiding van Max Verstappen uiterst dominant en in gesprek met Motorsport.com wijst Horner naar de succesfactoren.

Sinds de introductie van het nieuwe reglement in 2022 wist Red Bull Racing de snelste auto af te leveren. Aan het begin van dat seizoen kampte het team alleen nog met een RB18 die net iets te zwaar was. Toen de bolide eenmaal op gewicht was gekomen, was er geen houden meer aan. Die lijn is in 2023 doorgezet, hoewel de RB19 wel een stuk sterker in de races was, dan tijdens kwalificaties.

Gewichtsreductie

Horner wijst naar het intense seizoen van 2021, voor de gewichtsproblemen die aan het begin van 2022 er waren. "Het meest significante dat we konden aanpakken, was het gewicht. We waren zo laat met de overstap naar de nieuwe reglementen in 2021, vanwege die kampioensstrijd, daarom was de auto in 2022 een beetje aan de zware kant." De RB19 heeft vergeleken met de RB18 zo'n twintig kilogram verloren. "Er waren heel veel overgedragen onderdelen en sommige onderdelen hebben, in het geval van Max, dit jaar 19 races gewonnen en vorig jaar 15, dus de combinatie van die twee: 34 races. Het was niet één specifiek gebied waar je het gewicht kon verminderen. Het waren gewoon marginale winsten op alle gebieden. Ik denk dat dat waarschijnlijk het fundamentele verschil was tussen de auto van 2022 en de auto van 2023."

GP van Singapore

Hoewel het afgelopen jaar eigenlijk vol hoogtepunten zat voor Red Bull, was het weekend in Singapore de uitschieter in negatieve zin. "Ik denk dat die race gewoon duidelijk maakte dat als je het doel mist, het kleine marges zijn. Wat betreft de afstelling kwamen we aan met een afstelling waar onze simulatietools ons naartoe leidden, en het werkte gewoon niet op dat circuit, op die dag, vooral in de kwalificatie." Wel wist Verstappen zich tijdens de race terug te knokken naar P5. "In de race kwam het tempo weer terug. Maar ik denk dat als we hadden geweten wat we na het evenement wisten voordat we het evenement ingingen, we in een veel competitievere positie zouden zijn geweest."