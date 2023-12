Remy Ramjiawan

De tachtigjarige Helmut Marko geniet in de winterstop van de rust buiten het Formule 1-seizoen om. Het contract van de adviseur loopt nog tot het einde van 2024 en hoe de periode er daarna zal uitzien, dat is ook hem niet helemaal duidelijk. In gesprek met OE24 wijst hij wel naar de verbintenis die hij heeft gemaakt met Red Bull, maar ook met Max Verstappen.

Marko werd door oprichter Dietrich Mateschitz aangesteld om als adviseur van het Oostenrijkse team te fungeren. In die rol heeft hij zich dan ook vaak laten gelden. Hoewel Christian Horner officieel gezien de teambaas is van de renstal, mag het geen geheim zijn dat Marko de knoop doorhakt als het op de coureurs aan komt. Dat geldt ook voor zusterteam AlphaTauri, al wordt die renstal iets onafhankelijker vanaf 2024.

Even weg van de hectische Formule 1-wereld

De winterstop is aangebroken en Marko onthult dat hij eigenlijk niet zo van de feestdagen is. "Ik ben in Graz en geniet van de rustigere tijd. Ik heb nog steeds genoeg te doen, maar zonder de stress van het reizen. En ik breng veel tijd door in de natuur. Die hele kerstviering stoort me eerder. Ik geniet echter van de rust, en dat in de meest intieme kring", vertelt hij. Het seizoen is voorbij en dat betekent dat er binnenkort wordt geëvalueerd, ook over zijn eigen positie. "Er zijn volgende week gesprekken gepland. Er zijn verschillende stromingen en mogelijkheden. De beslissingen zijn nog niet genomen - ook wat ik in de toekomst zal doen. Mijn huidige contract loopt tot eind 2024", zo wijst hij naar de feiten.

Gemis van Mateschitz

Marko en Mateschitz waren twee handen op één buik en het gemis van de Oostenrijkse oprichter van het drankjesmerk, is er nog steeds. "Het is nu een uitgebreide groep mensen, waaronder Mark Mateschitz, de Thai en Oliver Mintzlaff. Hoe we de dingen vroeger met Dietrich Mateschitz konden beslissen, dat was uniek. Na dit seizoen van overwinningen, dat alles in de schaduw stelt, deed het me weer ongelooflijk veel pijn dat hij dat niet meer kon meemaken."

Toekomst

Hoe de toekomst van Marko eruit zal gaan zien, dat weet hij eigenlijk zelf ook nog niet. Wel wijst hij naar de verplichting die hij heeft met de Nederlandse Formule 1-wereldkampioen. "Het is een complex onderwerp. Ik heb natuurlijk ook een verplichting naar Red Bull en Max toe. Toch moet het totaalpakket kloppen. Er is nog niets beslist."