Verstappen en Van Buren zaterdagmiddag in actie tijdens virtuele drie uur van de Nordschleife

Zaterdag 16 december 2023 12:21 - Laatste update: 12:25

Het Formule 1-seizoen mag dan wel voorbij mag zijn, toch komt drievoudig wereldkampioen Max Verstappen zaterdagmiddag namens Team Redline in actie tijdens de drie uur van de Nordschleife. Ook Red Bull-simulatorcoureur Rudy van Buren zal meters maken, net als Enzo Bonito en Sebastian Job.

Het spektakel is allemaal te volgen via de YouTube-stream van het evenement. De kwalificatie voor de drie uur durende race is inmiddels begonnen en duurt nog tot en met 12:45 uur. Een kwartier later is het dan tijd voor de hoofdrace en ook dat is te volgen via de stream, met engels commentaar.

Digital Nürburgring Endurance Series

De race is onderdeel van de Digital Nürburgring Endurance Series. Daarin zal Verstappen uitkomen voor Team Redline in het GT3-kampioenschap en dat doet hij in de Ferrari 296 GT3. Ook van Buren is aanwezig, net als simraces Job en Bonito.