Vincent Bruins

Zondag 17 december 2023 18:20

Max Verstappen kennen we voornamelijk als de drievoudig en regerend wereldkampioen in de Formule 1, maar in zijn privéleven heeft hij een relatie met Kelly Piquet. De Braziliaanse heeft een dochtertje uit een vorige relatie en met zijn drietjes bliezen ze de kaars uit op de verjaardag van Piquet die groots werd gevierd.

Vanaf 2017 had Piquet een relatie met Daniil Kvyat, de coureur die toevallig door Verstappen werd vervangen bij Red Bull Racing vanaf de Spaanse Grand Prix van 2016. In juli 2019 kreeg het stel hun dochtertje Penelope, maar een paar maanden later liep de relatie stuk. In januari 2021 maakten Piquet en Verstappen hun toen gloednieuwe relatie publiekelijk met een Instagrampost waarin ze samen Nieuwjaarsdag vierden. Ze zijn nu dus al bijna drie jaar een stel en hier en daar horen we in interviews nog wel eens het woord 'trouwen' vallen. Verder zien we Penelope zo nu en dan op livestreams van Verstappen, wanneer hij virtueel racet met Team Redline, en dat zorgt voor grappige en hartverwarmende momenten.

35 jaar geworden

Piquet werd 7 december al 35, maar gisteravond pas werd het groots gevierd. Verstappen hielp Penelope met het uitblazen van het kaarsje op de verjaardagstaart van Piquet, zo is te zien op een Instagrampost van Maria Sole Cecchi, een vriendin van Piquet. Verstappen werd afgelopen 30 september 26.