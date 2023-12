Dit waren de mooiste momenten uit de carrière van Giedo van der Garde

Vincent Bruins

Zondag 17 december 2023 14:11

Giedo van der Garde kondigde dit weekend zijn pensioen als coureur aan. De 38-jarige uit Rhenen reed in 2013 in de Formule 1 en na zijn avontuur in de koningsklasse van de autosport behaalde hij successen in de sportscar-racerij. Dit zijn de mooiste momenten uit de carrière van Van der Garde.

Van der Garde werd nationaal Nederlands kampioen in het karten in 1998 en vier jaar later ging hij er met de wereldtitel vandoor. Na een jaar in de Formule Renault maakte hij in 2004 meteen de stap naar de Formule 3. Hij behaalde podiumresultaten met Opel Team Signature-Plus, Team Rosberg en ASM Formule 3, en in 2006 kwam daar nog een overwinning op de Norisring bij. Hij moest het in die tijd opnemen tegen onder andere Lewis Hamilton en Sebastian Vettel die later bij elkaar elf wereldkampioenschappen in de Formule 3 zouden behalen. In 2006 werd Van der Garde ook nog tweede in de prestigieuze Masters of Formula 3 op Zandvoort.

Artikel gaat verder onder video

Formule Renault en GP2

Van der Garde schreef in 2008 het kampioenschap in de Formule Renault 3.5 op zijn naam en maakte vervolgens de overstap naar de GP2, wat we tegenwoordig kennen als de FIA Formule 2. In zijn debuutseizoen won hij maar liefst drie races met het team van iSport International. In 2010 en 2011 scoorde hij het ene podium na het andere met het Barwa Addax Team. Van der Garde liet zich als een ware titelkandidaat zien in het seizoen van 2012. De Nederlander won twee races met het juniorteam van Caterham en dat zou hem een zitje opleveren in de Formule 1.

Van der Garde op het podium samen met Vettel en Hamilton na de Formule 3 op Zandvoort in 2005

Caterham

Caterham was naast Marussia en HRT één van de drie teams die haar intrede maakte in de Formule 1 in 2010. De drie equipes vonden we altijd achteraan het veld, dus toen Van der Garde zijn debuut maakte in de Formule 1 in 2013 hoefden we geen wonderen van hem te verwachten. Desondanks overtrof hij de verwachtingen met een aantal mooie prestaties in de Caterham CT03 die op zijn zachtst gezegd niet bepaald competitief was. Zo was hij de eerste coureur van de achterveldteams om zich uit Q1 te rijden met een rappe ronde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Van der Garde was later dat seizoen de held van de zaterdag van de Grand Prix van België. Hij werd maar liefst derde in Q1 door gebruik te maken van de opdrogende baan van Spa-Francorchamps. In de race wist hij nog een tijdje de Toro Rosso's van Daniel Ricciardo en Jean-Éric Vergne achter zich te houden evenals de Williams-bolides van Valtteri Bottas en Pastor Maldonado.

LMP2-titel en -overwinningen

Na zijn avontuur in de Formule 1 maakte Van der Garde de overstap naar de sportscar-racerij. Hij won samen met Simon Dolan en Harry Tincknell het kampioenschap in de European Le Mans Series in 2016, nadat ze de vieruursraces op Silverstone en Estoril op hun naam hadden geschreven met de Gibson 015S van G-Drive Racing. Hij won de 6 Uur van Fuji in de LMP2-klasse van het FIA World Endurance Championship met Frits van Eerd en Nyck de Vries in door Jumbo-gesponsorde auto van Racing Team Nederland. Met Job van Uitert in plaats van De Vries werden ze ook nog tweede in hun klasse in de 24 Uur van Le Mans. Zijn laatste overwinning kwam in de 6 Uur van Portimão eerder dit jaar, toen Van der Garde bij United Autosports moest invallen voor Tom Blomqvist.