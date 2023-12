Vincent Bruins

Ferrari heeft als allereerste team de lanceerdatum aangekondigd voor haar nieuwe bolide. Het doek wordt 13 februari van de Formule 1-auto, waarvan de naam nog onbekend is, afgetrokken.

De auto van de Italiaanse renstal staat bekend onder de codenaam 676. Nadat deze op 13 februari is onthuld, dan zal er een shakedown worden gehouden op Fiorano, het privécircuit van Ferrari. De verwachting is dat Charles Leclerc en Carlos Sainz allebei even in actie komen. Deze shakedown zal ook meteen een van de twee filmdagen zijn voor de formatie uit Maranello. Dat geeft Ferrari de kans om bijvoorbeeld mooie beelden te maken voor social media. De FIA heeft voor het seizoen van 2024 veranderd dat er niet 100, maar in totaal 200 kilometer mag worden gereden op filmdagen. 13 februari is een dagje eerder dan de lancering van de SF-23 van afgelopen seizoen.

Ongelukkige dag

"We wilden een dag extra hebben om voor te bereiden op de tests," lachte teambaas Frédéric Vasseur tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com. "Grapjes terzijde, we hebben weinig tijd en we hebben in het verleden al gezien dat het een enorme uitdaging is om alles voor elkaar te krijgen voor de race in Bahrein. Hoe dan ook, andere teams zouden de veertiende al als datum hebben gekozen, dus daarom kozen wij daar liever niet voor." Een Spaanse journalist die aanwezig was bij de lunch waar Vasseur de datum bekendmaakte, liet aan de Franse teambaas weten dat 13 februari als een dag van ongeluk wordt gezien in Spanje. "Als dinsdag de dertiende de dag van ongeluk is in Spanje, dan kan ik je zeggen dat dat in Frankrijk voor de vrijdag geldt, dus eerlijk gezegd boeien die dingen me niet zo."