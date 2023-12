Remy Ramjiawan

Volgens Carlos Sainz moeten we in 2024 rekening gaan houden met Ferrari. De Spanjaard is er namelijk toch wel van overtuigd dat het team uit Maranello volgend seizoen, wellicht het team van Red Bull Racing kan gaan bijbenen. Hij put zijn vertrouwen uit de stappen die het team van McLaren in 2023 wist te zetten.

McLaren kende een dramatische start van het seizoen, waarbij de prestaties achterbleven en de mankementen met de MCL60 zichtbaar werden. Dat veranderde echter vanaf de race op de Red Bull Racing. Lando Norris reed dat weekend met het nieuwe pakket, dat de basis zou vormen voor de races erna. McLaren was veelvuldig terug te vinden bij de bovenste plekken en Oscar Piastri wist zelfs de sprintrace in Qatar te winnen.

Realistisch doel

In gesprek met RaceFans legt Sainz uit dat McLaren de inspiratie vormt voor Ferrari. "Ik denk dat het ons realistische doel moet zijn, ja", zo antwoordt hij op de vraag of Ferrari de potentie heeft om het gat met Red Bull te dichten. "Gaat het ons lukken? Dat zal de tijd uitwijzen. Maar ik wil dat het team denkt dat het mogelijk is, want ik denk van wel." Ferrari is halverwege het seizoen overgestapt naar het concept van Red Bull, maar kampte nog altijd met de hoge bandenslijtage.

'Allrounder van de auto maken'

Toch heeft McLaren laten zien dat het mogelijk is om in de buurt van Red Bull te komen. "McLaren is in staat geweest om deze stappen tijdens het seizoen te maken - ik heb er alle vertrouwen in dat Ferrari dat ook kan tijdens een winterstop." Met Frédéric Vasseur aan het roer is er een andere wind gaan waaien binnen het team en Sainz heeft daar dan ook vertrouwen in. "Ik vertrouw op de capaciteit die we thuis hebben om dingen om te draaien. Er zijn nog steeds circuits waar we drie tienden voor een Red Bull op pole staan. Het is gewoon een heel specifieke eigenschap van de auto die echt goed is - we moeten er gewoon een allrounder van maken."