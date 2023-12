Horner wijst naar breekpunt Pérez in 2023: "Dat was een schot voor open doel"

Remy Ramjiawan

Zondag 10 december 2023 12:01

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner moet Sergio Pérez zich in de winterstop gaan focussen op zijn zaterdagen. De teambaas blikt bij Sky Sports F1 terug op het 2023-seizoen van de Mexicaan en stipt het moment in Miami aan als absolute breekpunt voor 'Checo'.

Het seizoen begon prima voor Pérez die in de eerste vier races, twee zeges wist te pakken. "Hij begon het seizoen geweldig. In Bahrein was hij extreem competitief en de volgende race won hij zelfs in Saoedi-Arabië en dat was een goede rit, op een verraderlijke baan." Na de wedstrijd in Australië, waar Verstappen aan het langste eind trok, kwam Bakoe in beeld. "In Azerbeidzjan wist hij niet alleen de sprintrace te winnen, ook de Grand Prix ging naar hem toe. Dat was het moment dat hij echt een titelstrijd aan het ontwikkelen was", zo zag Horner.

Breekpunt

Het onderlinge verschil tussen de coureurs was op dat moment één punt en dus moest Verstappen aan de bak om het gat te slaan. Dat lukte de Nederlander, maar het zorgde voor het breekpunt bij Pérez. "In Miami spatte het allemaal uiteen voor hem. Max moest daar, door omstandigheden, buiten de top tien starten en 'Checo' stond op pole. Dat was een schot voor open doel. Maar na het eerste kwart van de race, was Max al die jongens en 'Checo' al voorbij. Dat heeft hij vervolgens meegenomen naar Monaco, waar hij dat foutje maakte in Q1. Daar begon het helemaal mis te gaan met zijn titelkansen. De onzekerheden speelden ineens op en Max vond juist zijn vorm."

Het werd voor Pérez dan ook de taak om in de data van de Nederlander te duiken: "Hij kijkt dan vervolgens naar de data van Max, met de gedachte: 'Hoe heeft hij dit in hemelsnaam voor elkaar gekregen?' Dan komen de twijfels aan jezelf en dat is onvermijdelijk. We moeten hem dan ook de credits geven voor het feit dat hij zichzelf weer bij elkaar heeft geraapt en uiteindelijk het seizoen en stuk sterker is geëindigd."

Doel voor 2024

Uiteindelijk is het puntenverschil tussen de teamgenoten gigantisch en Horner wijst naar de verbeterpunten van Checo voor volgend jaar. "Hij moet er gewoon voor zorgen dat zijn zaterdagen een stuk beter worden. Het laatste gedeelte van het seizoen stond hij gemiddeld op P9 en dan moet je gewoon te veel doen tijdens de race. Zijn racepace is namelijk even goed als die van Max. Hij moet gewoon consistenter gaan kwalificeren. Dat is waar hij zich deze winterstop op moet gaan focussen en aan moet gaan werken."