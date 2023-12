Vincent Bruins

Robin Frijns racet al maanden met platen in zijn hand. Tijdens de Mexico City E-Prix afgelopen januari, de seizoensopener van het Formule E-wereldkampioenschap, brak hij maar liefst vijf botten na een relatief lichte touché met een andere deelnemer. In een exclusief gesprek met GPFans gaat de Maastrichtenaar in op het ongeluk en de mogelijke vervolgoperaties.

Nadat Frijns zijn hand had gebroken, moest hij vier races van de elektrische raceklasse missen. Kelvin van der Linde viel voor hem in bij ABT CUPRA. Toen Frijns eenmaal terugkeerde, maakte hij een lastig seizoen mee. Zijn beste resultaat was uiteindelijke een negende positie in Jakarta. Hij vond later dit jaar meer succes in het FIA World Endurance Championship met podiums in de LMP2-klasse in Fuji en Bahrein. Frijns maakt volgende maand zijn rentree bij Envision Racing, het team waar hij van 2018 tot en met 2022 al voor uitkwam en afgelopen seizoen wereldkampioen werd, wanneer het Formule E-seizoen van 2024 wederom wordt geopend in Mexico.

Direct het ziekenhuis in

"Natuurlijk was Mexico wel een beetje een moeilijke start van het seizoen, de moeilijkste start die ik ooit gehad heb," vertelde Frijns tegenover GPFans. "Ik reed direct het ziekenhuis in. Ik heb daarvan vijf gebroken botten gehad. Mijn hand was helemaal kapot, die lag in vier delen. De pols was ook gebroken. Dus er zitten twee platen in waarin zestien pinnen zijn gezet in Mexico, omdat mijn bot uit mijn hand stak. Dat was zeker niet de ideale start."

Operatie na volgend seizoen

"Ik had gepland om in augustus geopereerd te worden om de platen eruit te laten halen, vooral in de pols," vervolgde de Nederlander. "Met de hand zijn ze er nog niet zeker van [of het verstandig is] om dat te laten doen, omdat het bot nog redelijk klein is. De dokter heeft gezegd: 'We willen het minimaal een jaar er in laten zitten'. Ik heb voor de rest geen problemen met rijden qua gevoel missen of bepaalde bewegingen. Dus in dat opzicht ben ik wel tevreden met hoe de eerste operatie gegaan is. Ik denk dat ik na volgend seizoen, na de Formule E in het voorjaar, wel een operatie ga plannen om de platen uit mijn pols weg te halen."

FIA is bezig met oplossing

Frijns legde verder uit hoe het kwam dat hij zijn hand brak van relatief licht contact met een andere auto: "Het is een combinatie van verschillende dingen. We hebben natuurlijk een motor voorin zitten die de batterij regenereert, waardoor de vooras sterker gemaakt moest worden. Dat is allemaal van aluminium en niet van koolstofvezel zoals in de Formule 1. Maar dat buigt niet. Het breekt alleen maar. Als je dan een ongeluk hebt die eigenlijk niet hard genoeg is, dan breekt het niet af, maar dan buigt het ook niet, dus dan krijg je de volledige impact op je hand. Dus we hebben in de Formule E gezien wat [Daniel] Ricciardo eigenlijk ook had in Zandvoort waarbij de impact niet groot was en het koolstofvezel dus sterk genoeg was, waardoor het stuur heel fel omdraaide en hij ook zijn hand brak. Zo gaat dat eigenlijk ook in de Formule E, alleen rijden wij op stratencircuits en dan staan de muren altijd dichtbij. Het komt dan vaker voor dat we elkaar raken dan in de Formule 1. Het is dus een combinatie van verschillende dingen. Volgens mij heeft [Sébastien] Buemi problemen met zijn hand heeft gehad, [António Félix] da Costa ook, [Pascal] Wehrlein ook. En daarom moet er iets aan gedaan worden. Ik denk wel dat de FIA daar mee bezig is. Maar het is sowieso niet één, twee, drie geregeld."