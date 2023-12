Vincent Bruins

Fernando Alonso maakte dit jaar zijn beste seizoen in de Formule 1 mee in de hybrideperiode. Toch blijft hij met pensioen gaan nog als een mogelijkheid zien. Dat zou dan niet aan zijn motivatie liggen of zijn prestaties, maar eerder aan de volle kalender.

Alonso sleepte twee wereldkampioenschappen binnen met Renault in 2005 en 2006. Hij behaalde vervolgens een boel successen met Ferrari van 2010 tot en met 2014. Honda keerde terug in de koningsklasse van de autosport en werd vanaf 2015 de motorleverancier van McLaren. Alonso maakte de overstap naar McLaren, maar dat wierp zijn vruchten niet af. De Honda-power unit had relatief weinig vermogen en was ongelooflijk onbetrouwbaar. Na vier teleurstellende seizoenen besloot Alonso te stoppen met de Formule 1. Hij won de 24-uursraces van Daytona en Le Mans, en werd wereldkampioen in het FIA WEC met Toyota. Daarnaast focuste hij zich op de Indianapolis 500. Alonso maakte zijn rentree in de Formule 1 en na twee jaar bij Alpine behaalde hij in 2023 acht podiums met Aston Martin.

Eerste om hand op te steken

"Ik heb al vaak gezegd, ook voor 2018, dat de dag dat ik zal stoppen met racen, zal niet zijn omdat ik niet gemotiveerd zou zijn om te racen of langzaam zou zijn," vertelde de 42-jarige Spanjaard tegenover Autosport. "Als ik op een dag voel dat ik langzaam ben, dan denk ik dat dat wel duidelijk is en ik zou dan niet blij zijn met mijn presteren, en ik zal de eerste zijn om mijn hand op te steken en te zeggen: 'Het is tijd'. Maar ik denk niet dat die tijd zal komen. Eerlijk gezegd, het kan zijn dat ik op een dag het gevoel heb dat het tijd is vanwege de kalender en het veeleisende schema - er zijn namelijk meer dingen in het leven."

Batterij loopt leeg

"Het is een zeer veeleisend seizoen met 22 races na twee die afgelast zijn," vervolgde Alonso. Het Formule 1-seizoen van 2024 had 24 Grands Prix moeten hebben, maar de wedstrijden in China en Imola gingen niet door, de een vanwege de pandemie en de ander vanwege dodelijke overstromingen. "Volgend jaar met een 'echte' kalender moeten we maar aanzien hoe het voelt." Vooral de tripleheader van Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi aan het eind van 2024 verbaast de Aston Martin-coureur. "Ik weet niet waarom, maar ik dacht dat Vegas alleen zou zijn volgend jaar... Nu zijn het drie races samen. Door dit soort dingen zal mijn batterij leeglopen, en niet door het racen."