Brian Van Hinthum

Vrijdag 15 december 2023 07:59

Fernando Alonso heeft er natuurlijk een briljante en roemruchte carrière op zitten in de Formule 1 en de tweevoudig wereldkampioen werkte in die lange loopbaan natuurlijk met een hoop mensen samen in de koningsklasse. Hij baalt echter wel dat hij nooit met één specifiek persoon heeft mogen werken: Adrian Newey.

Newey wordt vaak dé grote man achter de successen van Red Bull Racing genoemd en het is voor het Oostenrijkse team te hopen dat de topontwerper nog lang voor het team actief blijft. Door de jaren heen is hij uitgegroeid tot de beste ontwerper in zijn vakgebied en de Red Bull-techneut wordt dan ook gezien als een belangrijke spil in de successen van het team en dus ook van Max Verstappen. Voor 2023 bouwde de ontwerper een auto die amper te kloppen valt en dat leverde Red Bull 21 van de 22 mogelijke zeges op.

Legende

Verstappen is niet de enige coureur die in de lange loopbaan van Newey heeft mogen profiteren van zijn kunsten. Mannen als Sebastian Vettel, Nigel Mansell en Alain Prost gingen de Nederlander voor. Alonso had zichzelf ook graag in dat rijtje geplaatst. Newey liet eerder al weten dat hij zelf ook baalde nooit met Alonso gewerkt te hebben: "Het is spijtig dat het nooit is gebeurd, want ik heb ontzettend veel respect voor Fernando", liet de ontwerper weten. Alonso reageert daarop: "Ik heb het een paar maanden geleden gelezen. Eerlijk, hij is een legende in de sport", citeert Formula1.com de Spaanse coureur.

Lofzang van Alonso

De man uit Oviedo vervolgt: "We zijn een aantal keer heel dichtbij een samenwerking gekomen en hebben erover gesproken. Ik weet nog dat hij een paar jaar geleden een boek publiceerde. In Spanje had ik het voorrecht het openingswoord te doen. Voor mij is hij een ongelofelijk persoon. Ik heb geluk om in dezelfde omgeving als hem gewerkt te hebben, ook al werkten we nooit samen. Ik ben blij dat ik leef en rijd in de tijd dat Adrian Newey Formule 1-auto's bouwt. Ik wens dat ik op een dag met hem gewerkt had", besluit de Aston Martin-coureur.