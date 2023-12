Remy Ramjiawan

Zondag 17 december 2023 09:04

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft meerdere malen zijn zorgen uitgesproken over het komende reglement dat in 2026 van kracht moet worden. Toch verwacht hij dat de concurrenten niet zullen meebewegen en dat heeft in zijn ogen te maken met de politieke spelletjes binnen de sport.

Red Bull-teambaas Christian Horner is het eens met zijn coureur. Zo stelde de teambaas het vooruitzicht vast van gevreesde 'Frankenstein auto's'. Daarmee doelde de teambaas op logge wagens, waarvan het vermogen ook nog eens tekort zou schieten. Als voorbeeld wordt er gewezen naar de simulatie waarin Verstappen erachter kwam dat met de nieuwe motoren er moet worden teruggeschakeld op het rechte stuk in Monza. Het was voor de Limburger dan ook het startschot om het probleem aan te kaarten, maar weinig andere teams lijken voor een aanpassing van het reglement te zijn.

Artikel gaat verder onder video

'Sport is zo politiek'

In gesprek met Motorsport Magazin legt Verstappen uit dat er simpelweg veel politieke spelletjes worden gespeeld. "Niemand zal het daarmee eens zijn", zo legt hij uit over een eventuele wijziging van het reglement. "Deze sport is zo politiek. Als we ergens op aandringen, denken anderen dat we misschien iets hebben gevonden dat een voordeel zou kunnen zijn. Dus zeggen ze nee." In zijn ogen hoort dit ook wel bij de Formule 1. "Dat is altijd zo geweest, het hoort bij deze sport. Soms moet je ermee leven, want je kunt er toch niets aan doen."

Aanpassen is 'onnacceptabel'

De interim-teambaas van Alpine, Bruno Famin, liet zich eerder deze week ook uit over het verzoek van Red Bull Racing. "Alle motorfabrikanten zijn op dit moment al hard aan het werk. Ze hebben inmiddels al belangrijke keuzes gemaakt voor het ontwerp van de motor en ook voor de technologie die ze willen ontwikkelen. Nu nog dingen veranderen aan het motorreglement zou niet goed zijn. Het is zelfs onacceptabel, dat is duidelijk", aldus de Fransman.