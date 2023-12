Remy Ramjiawan

De afgelopen maanden waren er een aantal geruchten over een mogelijke verkoop van Aston Martin. Eigenaar Lawrence Stroll geeft in gesprek met The New York Times aan dat een verkoop nog lang niet aan de orde is.

Begin 2020 werd bekend dat Stroll senior zich had ingekocht bij het toen nog hetende Racing Point. Sergio Pérez moest plaatsmaken voor Sebastian Vettel, naast zijn zoon Lance Stroll. Zo'n drie jaar verder heeft het team wel degelijk stappen gemaakt, al hingen er de laatste tijd verkoopgeruchten in de lucht. In gesprek met het Amerikaanse medium geeft Stroll openheid van zaken.

Investeringen

"Je gaat niet honderden miljoenen ponden uitgeven aan het bouwen van de grootste nieuwe Formule 1-campus en het aannemen van 400 van de beste werknemers als je op het punt staat het bedrijf te verlaten", zo sluit hij een verkoop voorlopig uit. Niet alleen personeel is aangetrokken, de renstal is ook nog bezig met de bouw van een gloednieuwe windtunnel. Alles is erop gericht om binnen afzienbare tijd mee te dingen om de wereldtitel.

Stroll senior is er voor de lange termijn

"Het kan niet verder van de waarheid staan, dat ik er belang bij heb om ooit niet de meerderheidsaandeelhouder van dit team te zijn voor een zeer lange tijd, en het is hetzelfde met het raceteam. Ik ga nergens heen. Ik ben van plan om deze bedrijven nog vele jaren te runnen. Ik sta met beide aan het begin van de reis."