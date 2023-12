Dit is waarom AlphaTauri in Faenza is gevestigd en niet in Groot-Brittannië

Vincent Bruins

Zondag 17 december 2023 20:48

Scuderia AlphaTauri is gevestigd in een klein dorpje in het noorden van Italië, Faenza. De meeste Formule 1-teams zijn echter gevestigd in Groot-Brittannië, waaronder Red Bull Racing waarvan AlphaTauri een zusterteam is. Maar waarom staat de AlphaTauri-fabriek eigenlijk in Italië?

Zeven van de tien teams hebben hun fabriek staan in Groot-Brittannië. Na de Tweede Wereldoorlog gingen Britse luchtvaartechnici namelijk aan de slag met raceauto's, en militaire vliegvelden werden omgetoverd tot circuits, zoals Silverstone. Leveranciers verhuisden naar de regio's waar die circuits waren, en teams wilden weer dichtbij de leveranciers gevestigd zijn. Zeventig jaar later vinden we Alpine in Enstone, Aston Martin in Silverstone, Haas in Banbury, McLaren in Woking, Mercedes in Brackley, Red Bull in Milton Keynes en Williams in Grove. Sauber is gevestigd in Peter Saubers oude woonplaats Hinwil in Zwitserland, Ferrari in Maranello in Italië en AlphaTauri dus in Faenza.

Artikel gaat verder onder video

Nooit op het podium

AlphaTauri werd opgericht nadat Red Bull achterveldteam Minardi had opgekocht aan het eind van 2005. Minardi maakte haar intrede in de Formule 1 in 1985 en scoorde drie jaar later in de Grand Prix van Detroit haar eerste punt dankzij de zesde plaats van Pierluigi Martini. De Italiaan sleepte in 1989 maar liefst vijf punten binnen en Luis Pérez-Sala nog één. Martini bezorgde Minardi haar beste startpositie ooit met de tweede plaats op de grid voor de seizoensopener van 1990, de Grand Prix van de Verenigde Staten in Phoenix. De beste finishposities van Minardi ooit werden door Martini behaald in de Grands Prix van San Marino en Portugal in 1991 en door Christian Fittipaldi in de Grand Prix van Zuid-Afrika in 1993. Dit was de vierde plek. Minardi behaalde het podium nooit. Het team zat in financiële problemen en werd voor 2001 overgenomen door de Australische zakenman Paul Stoddart. Hij verkocht het team vijf jaar later aan Red Bull.

OOK INTERESSANT: Verstappen verwacht weinig medewerking van concurrenten: "Sport is zo politiek"

Clausule

In het contract tussen Minardi en Red Bull voor de overdracht stond één interessante clausule. Giancarlo Minardi, de oprichter van Minardi die geboren was in Faenza, wilde dat de fabriek en het zusterteam dat Red Bull zou creëren zouden blijven in Faenza. Red Bull ging hiermee akkoord en dus werd Scuderia Toro Rosso daar opgericht. Zo werden alle banen daar behouden en gaat de geschiedenis van Minardi niet verloren. Minardi was een zeer geliefd team, maar het kende niet het succes dat Toro Rosso had. Sebastian Vettel won de Grand Prix van Italië in 2008 vanaf pole position met het zusterteam van Red Bull. In 2019 zou het weer podiums behalen met Pierre Gasly en Daniil Kvyat. Toro Rosso werd omgedoopt tot AlphaTauri in 2020, vernoemd naar het kledingmerk van Red Bull. Gasly won in Italië en stond een jaar later ook op het podium in Azerbeidzjan. AlphaTauri maakte een lastig seizoen mee in 2023. Voor volgend jaar zal de equipe mogelijk nog een naamsverandering ondergaan.