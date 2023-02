Remy Ramjiawan

Donderdag 9 februari 2023 08:05

Het team van Ferrari heeft Lorenzo Giorgetti benoemd tot de nieuw gecreëerde functie van Chief Racing Revenue Officer. De voormalig commerciële man van voetbalclub AC Milaan zal verantwoordelijk worden voor de langetermijnrelaties met sponsoren voor alle race-activiteiten, inclusief de Formule 1.

De renstal uit Maranello is bezig met de grote schoonmaak en CEO Benedetto Vigna heeft sinds zijn aanstelling, zo'n anderhalf jaar gelden, de structuur van de toplaag opnieuw ontworpen. Het is allemaal bedoeld om het merk Ferrari beter voor de dag te laten komen en vooral de commerciële kant van het luxemerk moet hiermee een boost gaan krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Aanwinst

Giorgetti werkte in een senior rol voor AC Milan van 2017 tot en met 2020. De Italiaan begint zijn carrière in de Formule 1 bij Ferrari in een nieuw gecreëerde rol die is ontworpen om de langetermijnrelaties te verbeteren over alle race-activiteiten. Ferrari-CEO Vigna over de benoeming: "Met zijn ervaring en leiderschap zal Ferrari langdurige samenwerkingen met onze sponsors verder ontwikkelen over alle sportactiviteiten, inclusief de opkomende Esports-wereld, en met onze gepassioneerde wereldwijde fangemeenschap."

Grote eer

Voor Ferrari werken blijft voor een Italiaan toch wel de grootste eer. "Het is een echte eer om bij Ferrari te werken en ik doe het met een even groot gevoel van opwinding en verantwoordelijkheid", zo legt hij uit. Zijn voornaamste doel is om het erfgoed van het merk te bewaken: "We kunnen ons samen met onze gewaardeerde sponsors en fans ontwikkelen en met een diep gevoel van verantwoordelijkheid voor de geschiedenis en het erfgoed van Ferrari."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)