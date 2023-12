Verstappen ziet 'Dream Team' voor Le Mans, Tost plaatst Vettel boven Verstappen qua racecraft | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zondag 3 december 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het één en ander naar buiten. Zo was Max Verstappen in Japan aanwezig voor de Honda Racing Thanks Day. Daar legde de Limburger uit hoe zijn 'Dream Team' voor de 24 uur van Le Mans eruit zou zien. Ook Daniel Ricciardo was daar aanwezig en trapte toch wel wat lol met zijn voormalig teamgenoot van Red Bull Racing. Daarnaast heeft Franz Tost Sebastian Vettel en Max Verstappen met elkaar vergeleken en de teambaas komt tot een opmerkelijke conclusie. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Dit waren de tien snelste pitstops van 2023: McLaren en Ferrari troeven Red Bull af

Dit waren de tien snelste pitstops van 2023: McLaren en Ferrari troeven Red Bull af

Het 2023-seizoen zit erop en dat betekent dat de lijstjes compleet kunnen worden gemaakt. In het prestigieuze kampioenschap voor de snelste pitstop staat het team van McLaren bovenaan. De renstal wist in Qatar de banden van Lando Norris in 1,80 seconden te verwisselen. Ferrari staat met 1,93 seconden op de tweede plek en Red Bull Racing wist in Hongarije de bandjes van Sergio Pérez binnen 1,98 seconden te verwisselen en bezet de derde plek.

Danner: 'Verstappen kan als enige hard rijden zonder banden te vernielen'

Danner: 'Verstappen kan als enige hard rijden zonder banden te vernielen'

Voormalig Formule 1-coureur Christian Danner is onder de indruk van het bandenmanagement van Max Verstappen. De Limburger wist in 2023 meer dan eens het rubber overeind te houden en dat leverde hem zo nu en dan een tactisch voordeel op. Danner is lyrisch over het beheer van het rubber van Verstappen: "Veel rijders kunnen de aanval wel inzetten, maar op den duur vernielen ze dan hun banden. Max begrijpt hoe hij snel kan rijden zonder zijn banden te vernielen op een manier die ik nooit eerder bij een Formule 1-coureur heb meegemaakt."

Verstappen en Ricciardo trappen lol tijdens Honda Thanks Day: "Besloot terrorist te spelen"

Verstappen en Ricciardo trappen lol tijdens Honda Thanks Day: "Besloot terrorist te spelen"

Dat Max Verstappen en Daniel Ricciardo het goed met elkaar kunnen vinden, dat was al wel een tijdje duidelijk. Tijdens de Honda Racing Thanks Day was het duo weer veelvuldig met elkaar te zien en kwamen ze in actie tijdens een kartrace. Daar liet lolbroek Ricciardo zich zien, want daar waar de rest echt aan het racen was, was de Australiër op hele andere dingen uit. "Het begon eerst wel goed, maar vervolgens besloot Daniel om terrorist te spelen. Hij probeerde iedereen op de baan te vermoorden", zo glimlachte Verstappen achteraf.

Verstappen over 'dreamteam' voor Le Mans: "Heb er al over gesproken met Alonso"

Verstappen over 'dreamteam' voor Le Mans: "Heb er al over gesproken met Alonso"

Max Verstappen wil nog altijd gaan deelnemen aan de iconische 24 uur van Le Mans. De Limburger weet ook wel wie hij als teamgenoot ernaast wil hebben, namelijk Fernando Alonso. Ook de Spaanse Aston Martin-coureur ziet zo'n samenwerking wel zitten, al moet het duo nog wel op zoek gaan naar een derde coureur.

Tost vindt Vettel sterker in races dan Verstappen: "Dat zou Sebastian kunnen zijn"

Tost vindt Vettel sterker in races dan Verstappen: "Dat zou Sebastian kunnen zijn"

Voor Franz Tost zit er maar weinig verschil tussen Max Verstappen en Sebastian Vettel. De Oostenrijker heeft beide coureurs in zijn team gehad en kent de kwaliteiten. Mocht het duo over gelijkwaardig materiaal beschikken, dan verwacht Tost dat Verstappen de snelste is tijdens de kwalificaties, maar dat Vettel misschien wel de overhand heeft tijdens de races.