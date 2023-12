Vincent Bruins

Christian Danner is duidelijk onder de indruk van Max Verstappen. De voormalig Formule 1-coureur die later commentator werd bij RTL Deutschland, denkt dat het vooral de banden zijn waar de drievoudig wereldkampioen veel voordeel uithaalt.

Verstappen was afgelopen seizoen bijna onverslaanbaar. Hij werd twee keer eerste en twee keer tweede in de eerste vier Grands Prix, voordat de coureur van Red Bull Racing een recordbrekende tien achtereenvolgende overwinningen scoorde. Alleen tijdens Singapore Grand Prix wist hij niet op het podium terecht te komen. Een week later werd de zesde constructeurstitel voor Red Bull al veiliggesteld. Tijdens de Sprint in Qatar, met nog zes Grands Prix te gaan, pakte Verstappen zijn derde wereldtitel. De Nederlander won uiteindelijk 19 van de 22 wedstrijden.

Verstappen houdt banden heel

"Max Verstappen heeft een nieuwe dimensie geopend," begon Danner bij ServusTV. "Je hoeft alleen maar naar zijn resultaten te kijken. Het fascinerende aan hem is dat hij elke keer weer het absolute maximale uit de auto kan halen. Er zijn altijd coureurs geweest die een tijdperk hebben gekenmerkt. Met hem dit season kwam alles samen - de manier waarop hij de auto begrijpt, zijn assertiviteit achter het stuur. Veel rijders kunnen de aanval wel inzetten, maar op den duur vernielen ze dan hun banden. Max begrijpt hoe hij snel kan rijden zonder zijn banden te vernielen op een manier die ik nooit eerder bij een Formule 1-coureur heb meegemaakt."

Demoraliserend voor de competitie

"Deze dominantie demoraliseert de competitie," vervolgde de voormalig Formule 1-coureur die eind 80-er jaren uitkwam voor Zakspeed, Osella, Arrows en Rial. "Maar de superioriteit bewijst ook dat alle anderen het slecht hebben gedaan, omdat ze veel te ver van de kop van het veld lagen. En dit in een fase waarin het veld, afgezien van Red Bull, dichter bij elkaar komt. Het feit dat een jongeman zich zo vroeg in zijn carrière tot deze hoogten kan ontwikkelen, is voor mij een verrassing. Juan Pablo Montoya had bijvoorbeeld genoeg talent, maar hij deed er veel te weinig mee." Montoya wordt door velen beschouwd als een van de beste coureurs ooit door zijn succes in allerlei verschillende kampioenschappen. Naast races in de Formule 1 won hij ook in IndyCar, waaronder de Indianapolis 500, NASCAR en het IMSA SportsCar Championship.