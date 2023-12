Lars Leeftink

Peter Windsor, voormalig team en sponsormanager in F1, gaat ervan uit dat Max Verstappen in 2024 niet zo zal domineren als in 2023 het geval was. Toch heeft de Brit wel het idee dat de Nederlander als favoriet aan 2024 gaat beginnen.

Verstappen begon het seizoen 2023 met twee zeges na vier races, met teamgenoot Sergio Pérez die de andere twee races won. Daarna won Verstappen echter tien races op rij, een record, en zou hij de rest van het seizoen zeventien van de achttien races winnen. Alleen in Singapore won Verstappen niet, waardoor zijn totaal op negentien zeges, 21 podiumplekken en 575 punten zou komen. Allemaal records, nadat hij vorig jaar ook al records verbrak. De vraag is of de Nederlander in 2024 meer concurrentie krijgt.

Windsor over 2024

In een video op zijn YouTube-kanaal gaat Windsor in op volgend jaar. Veel fans hopen op meer spanning, maar Windsor verwacht niet dat het gat door de concurrentie zo gedicht kan worden dat er ineens concurrentie voor Verstappen is. "Het zal in 2024 een stuk dichterbij elkaar zitten, maar zal dat Max ervan weerhouden om de titel te pakken? Ik denk het niet. Het team van Red Bull weet op vrijwel ieder type circuit hoe het de auto moet afstellen. Mochten Ferrari en Mercedes in de buurt komen, dan moeten zij dit eerst ook nog uitvogelen. Dat voordeel heeft Red Bull."

Niet zo dominant als in 2023

Toch moet Windsor ook concluderen dat de kans vrij klein is op een herhaling van de dominantie die Verstappen in 2023 liet zien. "Je moet wel heel veel lef hebben om flink wat geld in te zetten op een titel voor iemand anders dan Max volgend jaar, maar als iedereen zijn taken uitvoert, dan zou hij niet meer dan 45 procent van de races moeten winnen. Maar dat zal hij waarschijnlijk wel doen."