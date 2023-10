Lars Leeftink

Maandag 2 oktober 2023 15:45 - Laatste update: 15:52

Zoals altijd is de Formule 1 een mix van ervaren coureurs, coureurs die in hun beste vorm van hun leven verkeren en coureurs die vol met potentie zitten. Daarnaast heb je nog de talenten die de Formule 1 nog niet gehaald hebben, maar genoeg potentie hebben om de komende jaren de stap richting de koningsklasse te maken. Op wie moet er de komende jaren gelet worden?

Hierbij kijken we natuurlijk niet naar de coureurs die nu in de Formule 1 actief zijn. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, Fernando Alonso en Daniel Ricciardo hebben het hoogtepunt van hun carrière al achter zich liggen, terwijl Esteban Ocon, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Max Verstappen en George Russell nu in hun beste fysieke vorm zijn. Coureurs als Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Logan Sargeant en Lando Norris hebben hun beste vorm normaal gesproken nog voor zich liggen. Toch staan er genoeg coureurs te wachten totdat de eerste of derde categorie niet meer naar behoren presteert en ze het stokje over kunnen nemen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Auto's van 2026 worden stuk lichter en smaller, 40% minder downforce'

Liam Lawson

Voor de meeste mensen waarschijnlijk de meest bekende naam en op papier ook de meest ervaren coureur in dit artikel: Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander is pas 21 jaar oud en was sinds het karten al een groot talent. In 2019 debuteerde Lawson in de Formule 3 door elfde te worden in het kampioenschap. Vervolgens werd hij in 2020 vijfde, waarna hij in 2021 een poging mocht wagen in de Formule 2. Met een negende plaats in he kampioenschap en een overwinning greep hij deze kans, waarna hij in 2022 zelfs derde werd met 149 punten en vier zeges. Daarnaast reed hij al wat rondjes tijdens vrije trainingen in F1. In 2023 was Lawson vooral actief in Super Formula, waar hij zeven zeges heeft geboekt en tweede staat in het kampioenschap. In de Formule 1 heeft hij Ricciardo vier races moeten vervangen, met indrukwekkende resultaten als gevolg. Voor 2024 is het plan om Lawson weer als reservecoureur van AlphaTauri en Red Bull aan te wijzen, waarna hij in 2025 voor zijn kans wil gaan in de Formule 1.

Gabriel Bortoleto

Dan naar Gabriel Bortoleto, de coureur die tijdens zijn debuut-seizoen in de Formule 3 meteen kampioen werd en domineerde. De achttienjarige Braziliaan is momenteel geen onderdeel van een opleiding en wordt gezien als een enorm talent dat nu al een enorm hoog en vooral consistent niveau haalt en al veel won in het karten. Tijdens zijn debuut-seizoen in de Formule 3 werd huh dus meteen kampioen. De kan is vrij groot dat we Bortoleto in 2024 in de Formule 2 in actie gaan zien. Wellicht dat er in 2025, 2026 of 2027 vervolgens een kans gaat zijn voor Bortoleto om zich voor het eerst te laten gelden in de Formule 1.

Frederik Vesti

Frederik Vesti is inmiddels 21 jaar oud en onderdeel van de opleiding van Mercedes. De Deen was niet per se een bekend talent in het karten, maar zette zichzelf voor het eerst op de kaart in de Formula Regional door daar kampioen te worden met dertien zeges en 467 punten. In 2020 en 2021 reed Vesti vervolgens in de Formule 3, met twee keer een vierde plek in het kampioenschap en in totaal vier zeges als resultaat. In 2022 maakte hij zijn debuut in F2 met een negende plaats, 117 punten en een zege, waardoor hij in 2023 weer actief mocht zijn in F2. Het is zijn beste seizoen gebleken, want met 166 punten en vijf zeges staat hij momenteel tweede in het kampioenschap. Voor 2024 lijkt Vesti in F2 te blijven, maar daarna zal in 2025 en 2026 de focus van Vesti zijn om ergens een stoeltje te veroveren. Bij Mercedes, of ergens anders.

Dennis Hauger

Dennis Hauger is inmiddels een bekende naam in F3 en F2, maar is nog maar twintig jaar oud. De Noor is onderdeel van de opleiding van Red Bull Racing en was in het karten al een coureur die vaak opviel dankzij zijn zeges. Na in de Formule 4 kampioen te zijn geworden in 2019, ging hij in 2020 naar de Formule 3 om zeventiende te eindigen in het kampioenschap. In 2021 werd hij echter kampioen met 205 punten en vier zeges, waarna hij in 2022 naar F2 ging. Een tiende plaats met twee zeges was het resultaat. In 2023 is hij wederom actief in F2 en staat hij tiende met twee zeges en 92 punten. De Noor zal zijn oog hebben op een stoeltje in F1 voor het seizoen 2025, als veel huidige F1-coureurs hun contract zien aflopen.

Jak Crawford

Jak Crawford is net wat ouder dan achttien jaar en waarschijnlijk de jongste coureur in dit artikel. Crawford is onderdeel van de opleiding van Red Bull Racing, maar was niet per se de meest succesvolle coureur in het karten. In de Formule 4 werd hij echter twee keer tweede, waarna hij in 2021 zijn debuut maakte in de Formule 3. Hij werd toen dertiende, waarna hij in 2022 in dezelfde raceklasse zesde werd. In 2023 rijdt Crawford in de Formule 2 en staat hij elfde met 56 punten en een overwinning. Voor nu lijkt het erop dat Crawford de komende jaren nog in F2 actief zal blijven voordat hij de stap naar de Formule 1 kan gaan overwegen.

Theo Pourchaire

Theo Pourchaire, onderdeel van de opleiding van Sauber, is nog maar twintig jaar oud en nu al een enorm succesvolle coureur. De Fransman won enorm veel in het karten en zou ook kampioen worden in de Formule 4. In de Formule 3 (2020) werd hij tweede met 161 punten, waarna hij in 2021, 2022 en 2023 in actie kwam in de Formule 2 en tevens in 2022 en 2023 reservecoureur was voor Alfa Romeo. In 2021 werd hij vijfde in de Formule 2, in 2022 tweede. In 2023 gaat Pourchaire waarschijnlijk kampioen worden, maar een stoeltje in F1 zit er volgend jaar niet in. De Fransman zal hopen op 2025, waarbij de kans groot is dat hij volgend jaar een poging gaat wagen zijn kampioenschap in F2 te verdedigen.

Oliver Bearman

Oliver Bearman is pas achttien jaar oud en is onderdeel van de opleiding van Ferrari. Bearman kende al veel succes in het karten en ging mede daardoor in 2021 naar de Formule 4 om daar kampioen te worden. Tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 3 werd hij gelijk derde met een raceoverwinning, waardoor hij in 2023 al naar de Formule 2 ging. Daar staat hij momenteel zesde met 130 punten en vier zeges. Ook in de Formule 2 verloopt zijn debuut dus goed. Bearman zal vooral zijn oog hebben op 2026 en zal de komende jaren nog in F2 actief zijn, met in het achterhoofd wellicht een kans om in 2025 al in de Formule 1 actief te zijn.

Jack Doohan

Jack Doohan is al een tijdje onderdeel van de opleiding van Alpine en reed ook al wat vrije trainingen voor het team in 2022, iets wat in 2023 waarschijnlijk weer gaat gebeuren. Doohan is nog maar twintig jaar oud, maar beschikt al wel over behoorlijk wat ervaring. In het karten had hij wisselend succes, waarna hij in 2020 zijn debuut maakte in F3. In 2021 werd hij tweede in de Formule 3, waarna hij in 2022 en 2023 uit mocht komen in de Formule 2. Vorig jaar werd hij zesde, terwijl hij in 2023 op de vierde plaats staat. Hij is al de reservecoureur voor Alpine in F1 en zal in 2024 dezelfde rol in gaan vullen. In 2025 zal Doohan vervolgens hopen te profiteren van het feit dat veel coureurs in F1 geen contract meer hebben.

Victor Martins

Victor Martins is een van de oudere coureurs op deze lijst, 22 jaar, maar beschikt wel over veel talent. De coureur, die onderdeel is van de opleiding van Alpine net zoals Doohan, won in het karten enorm veel en was in zijn tweede seizoen in de Formule 3 succesvol door met overmacht kampioen te worden. De Fransman maakte dit seizoen de stap naar de Formule 2, waar hij vierde staat in het kampioenschap. Martins zal in 2024 waarschijnlijk weer in F2 actief zijn, waarna hij in 2025 of 2026 zal hopen op een stoeltje in F1 als coureur of reservecoureur.

Paul Aron

Tot slot Paul Aron, onderdeel van de opleiding van Mercedes, die op negentienjarige leeftijd al veel indruk kon maken in de Formule 3. In het karten stond hij niet per se bekend als een groot talent, maar sinds de Formule 4 staat Aron op de radar. Zijn debuut in de Formule 3 in 2023 leverde hem een zege en een vierde plaats op het kampioenschap. De komende jaren zal hij nog actie zijn in F3 en daarna F2 voordat hij zal denken aan de Formule in 2026 of later.