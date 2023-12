Vincent Bruins

Zondag 3 december 2023 08:01

Het Formule 1-seizoen van 2023 kwam vorig weekend ten einde met de Grand Prix van Abu Dhabi. Na die wedstrijd op het Yas Marina Circuit weten we nu wat de beste pitstops van het jaar waren. McLaren had net als in 2022 de snelste pitstop.

Vorig seizoen brak McLaren het record voor de snelste pitstop in de Formule 1 ooit. De pitcrew van de Britse formatie wisselde de banden van Daniel Ricciardo in 1.98 seconden tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad. McLaren verbrak dit jaar haar eigen record tijdens de Grand Prix van Qatar. De pitcrew wisselde de banden van Lando Norris in slechts 1.80 seconden. Tijdens diezelfde wedstrijd maakte Ferrari ook haar snelste pitstop van het seizoen met 1.93 seconden bij Charles Leclerc. Op de derde plaats in 2023 vinden we Red Bull Racing met 1.98 seconden bij Sergio Pérez tijdens de Grand Prix van Hongarije.

Lijst van pitstops

Achter de beste drie pitstops vinden we alleen maar Red Bull en McLaren in de top tien.

Positie Team Coureur Grand Prix Tijd (seconde) 1 McLaren Norris Qatar 1.80 2 Ferrari Leclerc Qatar 1.93 3 Red Bull Pérez Hongarije 1.98 4 McLaren Piastri Las Vegas 1.99 5 McLaren Piastri Qatar 2.00 6 Red Bull Verstappen Nederland 2.01 7 McLaren Piastri Hongarije 2.01 8 McLaren Norris Verenigde Staten 2.07 9 Red Bull Pérez Spanje 2.07 10 McLaren Norris Oostenrijk 2.10

Als we kijken naar de beste pitstops per team, dan vinden we AlphaTauri achter McLaren, Ferrari en Red Bull. De top vijf wordt gecompleteerd door Alpine. De snelste bandenwissel van Aston Martin werd ook in Qatar gedaan. De langzaamste vier teams dit seizoen waren Mercedes, Williams, Haas en Alfa Romeo.