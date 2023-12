Vincent Bruins

Zondag 3 december 2023 08:47 - Laatste update: 09:53

De Formule 1-coureurs van Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri kwamen vandaag in actie in een kartrace tijdens de Honda Racing Thanks Day. Max Verstappen en Sergio Pérez wisten te winnen voor Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda. Verstappen had, met een knipoog, nog een puntje van kritiek voor Ricciardo.

De Honda Racing Thanks Day werd vandaag gehouden op Mobility Resort Motegi. Er waren onder andere demonstraties met Formule 1-auto's, Super Formula-auto's en motoren, handtekeningensessies, circuit safari's, pit walks en time attacks. Alle bekende rijders die geassocieerd worden met Honda, waren aanwezig: Verstappen, Pérez, Ricciardo en Tsunoda die in de koningsklasse van de autosport uitkomen met de Honda-krachtbron, en Marc Márquez, Joan Mir en Takaaki Nakagami van de MotoGP, maar ook Takuma Sato en Red Bull-junior Ayumu Iwasa. Ze deden dus ook mee aan een kartrace.

OOK INTERESSANT: Horner verwacht geen 'roze Mercedes' bij AlphaTauri in 2024

Baan afsnijden

Ook al werd er gewoon voor de lol geracet, dat maakte het niet minder spannend en competitief. Het ging zelfs zover dat Verstappen het baantje afstak om Ricciardo in te halen. De Australiër besloot hem terug te pakken door hem in de rondte te tikken. Desondanks wist Verstappen samen met Pérez te zegevieren. "Het was een geweldige race, erg leuk," vertelde Pérez na de kartwedstrijd. "Ik denk dat onze strategie vandaag goed werkte met de undercut, dat was een verrassing. Toen Max stopte, lagen we niet zo ver voor en daarna wel. Na de undercut kwam ik achter [achterblijvers] terecht die net hun pitstop hadden gemaakt, een goede strategie voor de overwinning dus. Yuki kwam alleen nog heel snel naar me toe in de laatste ronde." Verstappen reageerde lachend op de hilarische strijd met Ricciardo: "Het begon eerst wel goed, maar vervolgens besloot Daniel om terrorist te spelen. Hij probeerde iedereen op de baan te vermoorden."