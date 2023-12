Remy Ramjiawan

De 67-jarige Franz Tost vermoedt dat Sebastian Vettel met gelijkwaardig materiaal meer zou winnen dan Max Verstappen. De Oostenrijker heeft beide mannen in zijn auto gehad en wijst in gesprek met Crash.net naar de overeenkomsten, maar ook naar de verschillen tussen de wereldkampioenen.

Tost was in 2023 bezig met zijn laatste seizoen als teambaas van AlphaTauri. Het stokje wordt volgend jaar overgedragen aan de van Ferrari overkomende Laurent Mekies. Tost heeft in zijn tijd diverse topcoureurs in zijn team gehad en onlangs was Verstappen nog lovend over zijn periode bij Toro Rosso (AlphaTauri). In gesprek met het Britse medium legt de Oostenrijker uit dat hij zou kiezen voor Vettel naast Verstappen als ideale rijdersduo.

Toewijding

Volgens Tost is de grootste overeenkomst tussen Verstappen en Vettel hun toewijding voor de sport. "Vettel en Max - vanwege hun toewijding aan de sport en hun snelheid. In de eerste plaats is het talent. Je moet zeer bekwaam zijn om zo'n auto te besturen. Het tweede is de passie. Beiden zijn erg gepassioneerd. Kijk eens naar Max, hij rijdt in de virtuele wereld en al dat soort dingen. Is dat niet fantastisch? Een drievoudig Formule 1-wereldkampioen en thuis racet hij tegen anderen op de computer. Dan zijn ze ook nog eens gedisciplineerd. Ze weten precies wanneer en wat ze moeten doen. Discipline is een zeer belangrijke factor."

'Verstappen is 'kwalificatiebeest', Vettel beter tijdens races'

Ook wijst Tost naar de concurrentie die strak in de gaten gehouden wordt door het duo. "En dan om de rivalen te bestuderen, om erachter te komen waar de tekortkomingen zijn en om hieraan te werken om ze te verslaan. Dit zijn de factoren die beide van deze chauffeurs hebben, 100 procent", zo legt hij uit. Mochten Verstappen en Vettel in één team rijden, dan vermoedt Tost dat Verstappen tijdens de kwalificaties de snelste zal zijn. Op de vraag wie met gelijk materiaal meer Grands Prix zou kunnen gaan winnen, antwoord Tost: "Dat zou Sebastian kunnen zijn."