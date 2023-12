Dit verdienen de tien best betaalde Formule 1-coureurs in 2023

Redactie

Zondag 3 december 2023 16:10

Regerend wereldkampioen Max Verstappen kende op de baan een uitermate sterk jaar in 2023, ook buiten de baan doet de Limburger het goed. Zo is hij de onbetwiste nummer één als het aankomt op de hoogte van zijn salaris in 2023. De Limburger staat bovenaan en krijgt volgens de nieuwste editie van Forbes per jaar zo'n 70 miljoen dollar bijgeschreven.

Het Amerikaanse zakentijdschrift deed onderzoek naar de lucratieve deals van de coureurs en heeft de daarbij behorende salarissen berekend. Belangrijk daarbij is dat eventuele sponsordeals niet zijn meegenomen, en dat speelt wel degelijk een rol voor coureurs. In totaal krijgen de top tien best betaalde coureurs 258 miljoen dollar overgemaakt en dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, want toen ging er in totaal 264 miljoen dollar richting de top tien.

Grootverdieners

In het lijstje van Forbes staat Verstappen dus bovenaan met 70 miljoen dollar per jaar. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton moet het met 55 miljoen dollar doen en zou volgens het blad geen bonus krijgen. De andere wereldkampioen, Fernando Alonso, zou bij Aston Martin 34 miljoen dollar opstrijken en dat is inclusief zijn bonus. De gehele top tien kun je in het schema hieronder terugvinden.