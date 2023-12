'Teambazen uiten zorgen over band Wolff en FIA', Horner verdedigt belediging Pérez | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zaterdag 2 december 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Terwijl het Formule 1-seizoen is afgelopen, is de Asian Le Mans Series juist begonnen in Maleisië. Voormalig Haas-coureur Nikita Mazepin heeft zijn eerste overwinning weten te pakken sinds het verlaten van de koningsklasse. Christian Horner verdedigde de beledigende boardradio van Sergio Pérez en haalde daarbij uit naar een steward die toevallig ook een voormalig Red Bull-coureur is. Guenther Steiner vindt dat het de verantwoordelijkheid is van de andere teams om Max Verstappen te verslaan. De Nederlander laat ondertussen weten liever niet Lewis Hamilton bij Red Bull te zien. Teambazen hebben anoniem hun zorgen geuit over Toto Wolff na vermoedens over mogelijke belangenverstrengelingen. We blikken ook alvast vooruit op 2024, want de bandencompounds voor de eerste paar Grands Prix zijn bekendgemaakt.

Steiner duidelijk over dominantie Verstappen: "Nooit de winnaar de schuld geven"

Volgens Haas-teambaas Guenther Steiner valt het vooral de concurrentie te verwijten dat er geen echte titelstrijd in 2023 is geweest. De teambaas legt in gesprek met Jack Plooij uit dat Max Verstappen heeft gedaan wat hij moest doen en dat de winnaar nooit de schuld kan krijgen dat hij 'te goed' is. "De concurrenten moet gewoon beter worden en je kunt nooit de winnaar de schuld geven dat hij nu veel te goed is. Als een ander het beter doet dan dat jij het doet, verwijt hem dan niet dat hij zo goed is. Je moet Max niets tekort doen, maar gewoon ervoor zorgen dat je zelf verbetert," legde hij uit. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen over Hamilton als teamgenoot: "Dat zou toch nooit werken"

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen wil graag de strijd aangaan met Lewis Hamilton, maar dat hoeft volgens de Limburger niet binnen Red Bull Racing te zijn. De afgelopen weken werd er gefantaseerd over een droomopstelling bij het Oostenrijkse team, maar de frictie tussen de twee kemphanen zou volgens Verstappen niet goed zijn. "Dat zou toch nooit werken." Hij wijst vervolgens naar het feit dat het duo waarschijnlijk elkaar de tent uit zou werken, in plaats van het teambelang voorop zetten. "We zouden elkaar zeker proberen te verslaan. Maar ik denk dat het ook goed is om ons in verschillende teams te hebben," zo legde Verstappen uit. Meer lezen? Klik hier!

Mazepin voor het eerst op hoogste trede van podium sinds verlaten Formule 1

Nikita Mazepin heeft de seizoensopener van de Asian Le Mans Series op zijn naam geschreven. Zijn teamgenoot Ahmad Al Harthy had zich als vierde gekwalificeerd voor de eerste 4 Hours of Sepang race. Toen Mazepin de auto had overgenomen, haalde hij Michael Dinan en John Falb in voor de leiding. Louis Delétraz nam de laatste stint op zich en versloeg Proton Competition bij een herstart om de eerste plek weer te pakken. Vervolgens was het een kwestie van de auto op de baan houden in een Maleisische, tropische regenbui die de race uiteindelijk stillegde. Deze werd niet meer hervat en dus ging de zege naar Delétraz, Al Harthy en Mazepin. Meer lezen? Klik hier!

Pirelli bevestigt bandencompounds voor eerste drie Grands Prix van 2024

Het Formule 1-seizoen van 2023 is met de Grand Prix van Abu Dhabi van vorig weekend nog maar net afgesloten of Pirelli heeft de compounds voor de eerste drie Grands Prix van 2024 al bevestigd. We nemen de banden voor Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië even door. Tijdens de wintertests op het Bahrein International Circuit mag elke compound gebruikt worden, maar voor de Grand Prix van Bahrein die een week later plaatsvindt op 2 maart, heeft Pirelli gekozen voor de C1, C2 en C3, de hardste compounds dus. Voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het snelle Jeddah Corniche Circuit zal de bandenfabrikant de C2, C3 en C4 meenemen. Voor de twee races in het Midden-Oosten zijn het dus dezelfde compounds als afgelopen seizoen. Na het verzamelen van allerlei data heeft Pirelli gekozen voor andere banden voor de Grand Prix van Australië in Melbourne in de hoop teams meer mogelijkheden te kunnen geven qua strategieën. In plaats van de C2, C3 en C4 zullen de C3, C4 en C5, de zachtste compounds, gebruikt worden. Meer lezen? Klik hier!

'Teambazen uiten hun zorgen over nauwe banden tussen Wolff en de FIA'

Verschillende Formule 1-teambazen uiten hun bezorgdheid over de nauwe banden tussen Mercedes-teambaas Toto Wolff en zowel de FIA als de FOM. Wolff verrast zijn collega's soms tijdens vergaderingen met informatie die normaal gesproken niet beschikbaar zou moeten zijn voor hem als teambaas. Hierdoor ontstaan er vermoedens over mogelijke belangenverstrengelingen. "De informatie stroomt in beide richtingen, van ons naar Toto en vice versa, maar daar profiteren wij natuurlijk niet van, hij wel", liet één van de teambazen anoniem weten bij Business F1 magazine.Een andere teambaas wijst naar de aanstelling van Susie Wolff bij de F1 Academy: "Stel je voor dat Geri Horner (vrouw van Christian Horner) of Raquell Stroll (vrouw van Lawrence Stroll) de leiding zouden krijgen over de Formule 2 of een functie zouden bekleden binnen Liberty Media. Het zou een belachelijk belangenconflict zijn." Meer lezen? Klik hier!

Horner verdedigt Pérez na beledigende boardradio in Abu Dhabi

Sergio Pérez liep het podium mis in de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi vanwege een tijdstraf. De Red Bull Racing-coureur was het niet eens met de straf en beledigde de stewards via de boardradio. Teambaas Christian Horner verdedigde de reactie van de Mexicaan en haalde daarbij uit naar Vitantonio Liuzzi, een van de vier stewards die vroeger zelf coureur was bij Red Bull Racing en Toro Rosso. "De rijder-steward die hier dit weekend was, stond er vroeger om bekend dat hij zo nu en dan tekeerging, toen hij voor mij reed vele jaren geleden." De teambaas vond daarom dat Liuzzi wel meer rekening had mogen houden met Pérez. Horner lijkt een formele waarschuwing van de FIA dus niet nodig te vinden. "Het gebeurt gewoon. Hij had nou eenmaal het geluk dat het niet werd uitgezonden." Meer lezen? Klik hier!